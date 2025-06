Bianca Balti celebra il diciottesimo compleanno della figlia Matilde, esprimendo il suo amore e la gratitudine per il supporto che ha ricevuto dalla giovane

Bianca Balti, la nota supermodella italiana, ha festeggiato il diciottesimo compleanno di sua figlia, Matilde Lucidi, con un emozionante post su Instagram. In questo giorno speciale, Matilde è diventata maggiorenne, e la madre ha voluto condividere con i suoi follower una serie di fotografie che ritraggono momenti significativi della loro vita insieme. Le immagini spaziano dai ricordi d’infanzia a scatti recenti, accompagnate da un messaggio toccante che riflette il profondo legame tra madre e figlia.





Nel suo post, Bianca ha scritto: “La cosa più bella che conosco. Eri appena tornata da me, dopo i tuoi anni a Parigi, e presto dovrò lasciarti andare di nuovo verso la tua strada, che sarà piena di gloria. Grazie per avermi ricordato, semplicemente esistendo, che a volte la vita sa meglio di noi ciò che è giusto.” Con queste parole, Bianca esprime non solo il suo amore, ma anche la consapevolezza di quanto Matilde abbia influito sulla sua vita, fungendo da fonte di forza nei momenti difficili.

In un passaggio particolarmente commovente, Bianca ha continuato: “Ero così giovane quando ti ho avuto, ma ti ho voluto con tutto il cuore. Tante volte sei stata la forza di cui avevo bisogno per andare avanti. E tante volte lo sarai ancora. Sei un miracolo, di quelli che solo la vita può creare. Ti amo così tanto. Per sempre.” Queste parole evidenziano l’importanza di Matilde nella vita di Bianca, non solo come figlia, ma anche come supporto emotivo in un periodo di sfide personali.

La supermodella ha spesso parlato pubblicamente delle sue battaglie personali, inclusa la sua lotta contro la dipendenza. In una recente intervista a Belve, Bianca ha rivelato che la nascita di Matilde è stata un fattore cruciale nel suo percorso di recupero. “Ho deciso di smettere quando avevo quasi 30 anni, chiesi aiuto ai miei genitori. Ho sempre avuto un grande senso di responsabilità. Avevo una dipendenza, non sapevo vivere senza le sostanze,” ha spiegato. Ha aggiunto di aver trovato la forza per affrontare la sua situazione grazie alla presenza di Matilde nella sua vita.

Bianca ha raccontato che una frase pronunciata da Matilde è stata decisiva per il suo cambiamento: “Sono riuscita a smettere dopo due anni, ci vuole tanta forza di volontà che ho avuto anche grazie al fatto che ci fosse già mia figlia nella mia vita. Mi disse una frase importante e da lì decisi di riprendermi. E ce l’ho fatta.” Questa testimonianza mette in luce non solo il legame speciale tra madre e figlia, ma anche il ruolo fondamentale che Matilde ha avuto nel processo di guarigione di Bianca.

Oltre a celebrare il compleanno di Matilde, Bianca ha condiviso con i suoi follower alcuni dei momenti più significativi della loro vita insieme, sottolineando come la giovane sia cresciuta e si stia preparando a intraprendere il proprio cammino. Le immagini pubblicate mostrano una Matilde sorridente e sicura di sé, pronta ad affrontare il mondo con la forza e il supporto della madre.

La celebrazione del diciottesimo compleanno di Matilde non è solo un momento di festa, ma anche un’opportunità per riflettere su come le esperienze condivise abbiano plasmato il loro rapporto. Bianca ha dimostrato di essere una madre affettuosa e presente, capace di affrontare le sfide della vita con coraggio, grazie anche all’amore della figlia.