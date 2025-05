Bianca Balti e la battaglia contro le assicurazioni USA: perché il farmaco per il cancro non è considerato un’opzione

La modella Bianca Balti ha deciso di esprimere tutto il suo disappunto nei confronti del sistema sanitario statunitense, utilizzando i social media per condividere la sua esperienza personale. Attraverso una serie di Instagram Stories, la modella ha puntato il dito contro i disservizi delle compagnie assicurative e farmaceutiche coinvolte nella sua situazione, nello specifico Blue Shield of California e CVS Pharmacy. Le sue parole hanno attirato l’attenzione di milioni di persone, portando alla luce una problematica che riguarda molti pazienti negli Stati Uniti.





Nel messaggio condiviso sui social, Bianca Balti ha spiegato la sua frustrazione per i ritardi nella consegna di un farmaco essenziale per la sua salute. La modella, che ha rivelato di essere una paziente oncologica, ha sottolineato come il medicinale in questione non sia un’opzione, bensì una necessità vitale. “Di solito non faccio queste cose, ma ho finito la pazienza e il tempo”, ha scritto la modella, rivolgendosi direttamente alle due compagnie coinvolte. “Ho bisogno che mettiate a posto la vostra situazione.”

Il post di Bianca Balti non si limita a una semplice lamentela, ma rappresenta una denuncia diretta contro un sistema che, a suo dire, non riesce a garantire il supporto necessario nei momenti più critici. “Sono una paziente oncologica. Il farmaco che sto aspettando non è opzionale: salva la vita”, ha dichiarato. La modella ha poi aggiunto di sentirsi bloccata nella sua vita quotidiana e professionale a causa di questa situazione. “Ho una carriera, una vita e delle responsabilità. Ho bisogno di viaggiare per lavoro. Ma non posso farlo in sicurezza senza le pillole che state trattenendo. Nessuno si assume la responsabilità. Nessuno lo risolve.”

Le parole di Bianca Balti hanno trovato eco tra i suoi quasi 2 milioni di follower su Instagram, molti dei quali hanno mostrato solidarietà nei commenti e nelle condivisioni del suo messaggio. La vicenda ha anche suscitato l’interesse dei media, portando a un dibattito più ampio sulla difficoltà di accesso alle cure mediche negli Stati Uniti, anche per chi dispone di un’assicurazione sanitaria.

La conclusione del messaggio della modella è stata particolarmente incisiva: “State fallendo con i pazienti quando hanno più bisogno di voi. Ed è inaccettabile.” Con queste parole, Bianca Balti ha voluto sottolineare come il sistema sanitario americano, spesso considerato tra i più avanzati al mondo, presenti lacune significative quando si tratta di rispondere prontamente alle necessità dei pazienti.

Il caso sollevato da Bianca Balti non è isolato. Negli Stati Uniti, infatti, sono numerosi i pazienti che si trovano a dover affrontare ostacoli burocratici e ritardi nell’accesso ai trattamenti medici, nonostante abbiano sottoscritto polizze assicurative costose. La denuncia pubblica della modella italiana potrebbe contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica su queste problematiche, spingendo le istituzioni e le compagnie coinvolte a migliorare i loro servizi.

L’attenzione mediatica generata dalla vicenda potrebbe mettere sotto pressione Blue Shield of California e CVS Pharmacy, costringendole a rispondere alle accuse mosse da Bianca Balti. Al momento, però, non sono ancora emerse dichiarazioni ufficiali da parte delle due compagnie.