Bianca Guaccero: “Pernice è la persona ideale, si sposterà a Roma. La rottura con il mio ex è stata dolorosa”

A poche settimane dalla sua vittoria a Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero ha condiviso alcuni dettagli della sua vita privata in un’intervista esclusiva con il settimanale Oggi. La sua trionfante partecipazione al popolare dance show di Milly Carlucci l’ha vista al fianco di Giovanni Pernice, il suo insegnante di ballo con cui è nata una storia d’amore. “Posso finalmente confessarlo: il nostro primo bacio è avvenuto durante le prove. Abbiamo iniziato il 9 settembre e siamo andati in onda il 28”, ha rivelato Bianca, aggiungendo: “Se al primo bacio sento le farfalle nello stomaco, è lui, è l’uomo giusto.”





La separazione dal suo ex marito, Dario Acocella, padre della sua figlia Alice, ha segnato un capitolo doloroso della sua vita. “Chiudere una relazione importante è sempre difficile, soprattutto quando ci sono di mezzo i figli”, ha dichiarato Bianca. “Era una fase dolorosa, ma l’ho superata. Ho trovato un equilibrio che mi rende felice: mia figlia, il lavoro che amo, la mia famiglia. Non mi sentivo triste, ma ero rassegnata, convinta che forse il mio destino fosse quello di restare da sola.”

Il legame speciale tra Bianca e Giovanni è nato grazie a una forte intesa professionale e personale che li ha uniti. Bianca ha raccontato di come Giovanni sia riuscito a conquistare il suo cuore, offrendole un supporto mai ricevuto prima: “Mi ha conquistato sentire che avevo qualcuno accanto che fa il tifo per me.”

Nonostante le voci sul loro rapporto, Bianca ha sempre creduto che il pubblico avesse percepito l’autenticità del loro amore. “Quello che hanno visto era forte e reale. Lo abbiamo condiviso con loro”, ha spiegato, confermando che la loro relazione è andata di pari passo con la passione per il ballo.

In merito al futuro, Bianca ha svelato che Giovanni si trasferirà a Roma, dove vive lei con sua figlia, ma ha anche sottolineato che è ancora troppo presto per parlare di matrimonio: “È vero che parliamo di matrimonio, ma dobbiamo prima organizzare le nostre vite. Giovanni ha un impegno a Londra, ma poi si trasferirà a Roma”, ha dichiarato.

Guardando al futuro, Bianca ha condiviso il suo desiderio di avere altri figli: “Ho sempre sognato di avere tre figli. Se dovesse succedere, sarei la donna più felice del mondo. Amo essere madre”, ha concluso, rivelando anche l’entusiasmo per il suo nuovo progetto televisivo, Dalla strada al palco, che inizierà il 10 gennaio con Nek come co-conduttore: “Abbiamo in serbo tante sorprese e ospiti fantastici.”

Il futuro di Bianca Guaccero sembra essere brillante, sia nella sua carriera che nella sua vita personale, e il pubblico continua a seguirla con affetto.