Big Mama risponde agli hater: “Il mio corpo non vi piace? Non imitate me. Io ho scelto di perdonare”

Durante il Concerto del Primo maggio, Big Mama ha preso la parola per esprimere il suo pensiero sugli hater e le critiche che riceve da anni riguardo al suo corpo. La cantante campana, co-conduttrice dell’evento insieme a Noemi e Ermal Meta, ha approfittato dell’occasione per sensibilizzare il pubblico su un tema che le sta particolarmente a cuore.





Big Mama ha dichiarato: “Siamo arrivati a un punto in cui sta diventando tutto esagerato. La motivazione qual è? Se non vi piaccio io, cambiate canale, se non vi piace il mio corpo fate in modo di non essere come me, se non vi piace quello che dico, bloccatemi. Però fateci vivere”. Con queste parole, la rapper ha voluto sottolineare l’importanza di rispettare le scelte e le vite degli altri, invitando chi non apprezza il suo stile o le sue idee a ignorarla piuttosto che criticarla.

Un aspetto che ha sorpreso Big Mama è l’età delle persone che spesso lanciano commenti negativi sui social. La cantante ha notato che molti di questi hater sono della generazione dei suoi genitori, e si è chiesta come possano giudicare senza conoscere la sua storia personale. Ha raccontato di aver affrontato problemi legati al suo corpo, ma di aver imparato a perdonarlo: “La cosa tremenda è che molte di queste persone hanno l’età dei miei genitori, ma che ne sapete di qual è la mia storia? Che ne sapete del mio corpo? Il mio è un corpo che mi ha dato e tolto tanto, mi ha fatto soffrire e a 20 anni mi ha portato a fare chemioterapie, ma l’ho perdonato, non potete perdonarlo anche voi?”.

Nel suo discorso, Big Mama ha chiarito di non voler essere vista come un modello da seguire. Ha spiegato che il suo obiettivo non è quello di promuovere il suo stile di vita come ideale, ma piuttosto di incoraggiare le persone empatiche a riflettere sui commenti negativi che vedono online. “Non ho mai detto che essere come me è bello, quello che vi dico, però, a voi persone empatiche, quando vedete questi commenti, entrate nei profili di queste persone, guardate le facce di queste persone e pensate: Meno male che io non sono così”, ha concluso la cantante.

Big Mama continua a essere una figura di spicco nel panorama musicale italiano e nel contesto del Concerto del Primo maggio, un evento che celebra i diritti dei lavoratori e offre una piattaforma per artisti di fama nazionale e internazionale. La sua presenza sul palco rappresenta un’opportunità per affrontare temi importanti e per stimolare una discussione più ampia su questioni sociali.

La rapper campana ha utilizzato la sua visibilità per sollevare un argomento cruciale: l’impatto dei commenti negativi sui social media e la necessità di promuovere una cultura del rispetto e della comprensione. La sua esperienza personale con il suo corpo e le difficoltà che ha affrontato sono state condivise con il pubblico, offrendo un esempio di resilienza e accettazione.

L’intervento di Big Mama al Concerto del Primo maggio ha suscitato molte reazioni tra i presenti e sui social media. Alcuni hanno apprezzato il suo coraggio nell’affrontare un tema delicato e personale in un contesto pubblico, mentre altri hanno continuato a esprimere critiche. Tuttavia, la cantante rimane ferma nella sua convinzione che sia importante parlare apertamente delle sfide che si affrontano nella vita e incoraggiare gli altri a fare lo stesso.

La questione degli hater e dei commenti negativi è diventata sempre più rilevante con l’avvento dei social media, dove le persone possono facilmente esprimere giudizi senza conoscere la storia o le esperienze degli altri. Big Mama ha scelto di affrontare questo problema direttamente, utilizzando la sua voce per sensibilizzare su quanto sia dannoso giudicare gli altri basandosi solo su apparenze o pregiudizi.