Bimba di 8 anni cade nell’Adda durante un picnic: salvata in extremis, portata in ospedale in eliambulanza

Nel pomeriggio di giovedì 1 maggio, una bambina di 8 anni ha vissuto momenti di panico quando è caduta nel fiume Adda durante un picnic organizzato dalla sua famiglia per celebrare la Festa dei Lavoratori. L’incidente è avvenuto in località Pascolo, dove il fiume si espande formando il lago di Olginate. La piccola stava giocando con la famiglia e alcuni amici quando, avvicinandosi troppo all’acqua, è scivolata in un canneto. La sorpresa e la paura l’hanno portata a iniziare ad annaspare, rischiando di affogare.





I familiari hanno reagito prontamente, con alcuni che si sono tuffati per salvarla mentre altri contattavano i servizi di emergenza. L’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) ha confermato che i soccorsi sono arrivati rapidamente sul luogo dell’incidente alle 13:12, con un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso in codice rosso. Anche i carabinieri del comando provinciale di Lecco sono stati coinvolti nell’intervento.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, la bambina è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Nonostante il forte shock iniziale, le condizioni della bambina non sembrano essere critiche.

L’incidente sottolinea l’importanza di vigilare costantemente sui bambini durante attività all’aperto, soprattutto vicino a corsi d’acqua, per prevenire situazioni simili. Le autorità continuano a indagare sulle circostanze esatte dell’accaduto, mentre si assicura che la bambina riceva tutte le cure necessarie per il suo recupero.

Nel frattempo, un altro incidente ha coinvolto un bambino di 8 anni a Vignate, travolto da un’auto in retromarcia mentre giocava con il fratellino. Anche in questo caso, la famiglia ha agito rapidamente per garantire che il bambino ricevesse assistenza medica immediata.

Questi episodi mettono in luce la necessità di maggiore attenzione e precauzioni durante le attività ricreative dei bambini. Gli esperti consigliano ai genitori e agli adulti responsabili di monitorare attentamente i bambini, soprattutto in ambienti naturali o in prossimità di potenziali pericoli come l’acqua o veicoli in movimento.

La giornata del Primo Maggio dovrebbe essere un momento di relax e celebrazione, ma questi incidenti ci ricordano quanto sia importante mantenere la vigilanza e prendere misure preventive per garantire la sicurezza dei più piccoli.

Il fiume Adda, che attraversa diverse località prima di confluire nel lago di Olginate, è noto per le sue acque tranquille che possono nascondere insidie per chi non è preparato. Le autorità locali raccomandano ai visitatori di seguire le indicazioni di sicurezza e di evitare zone non sorvegliate o potenzialmente pericolose.