Bimbo di 11 anni annega al Lago di Molveno, dramma durante gita in barca coi genitori





Un drammatico incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi presso il Lago di Molveno, in provincia di Trento, dove un bambino di undici anni, di origine bengalese, ha perso la vita annegando. L’allarme è stato lanciato intorno alle 17 dai genitori del ragazzo, che non riuscivano a trovarlo dopo una gita in barca. L’episodio ha scosso profondamente la comunità locale e ha richiesto un intervento immediato da parte dei soccorritori.





Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane si trovava con i suoi genitori su una barca presa a noleggio. Mentre il padre e la madre erano impegnati a riportare l’imbarcazione al punto di noleggio, il bambino sarebbe sceso dalla barca per motivi ancora da chiarire e sarebbe caduto nelle acque del lago. Quando i genitori sono tornati al punto in cui lo avevano lasciato, non trovandolo, hanno subito allertato i soccorsi.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Stazione di Molveno del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, i sommozzatori dei Vigili del Fuoco e un elicottero del servizio di elisoccorso. Le operazioni di ricerca sono state coordinate con grande rapidità: quattro soccorritori hanno iniziato a perlustrare le acque del lago, mentre altri due si sono occupati di controllare le rive nei pressi del noleggio barche, seguendo le tracce lasciate dal bambino.

Poco dopo, i sommozzatori hanno individuato il corpo del ragazzo nelle profondità del lago. L’elicottero ha trasportato sul luogo un tecnico di elisoccorso e un’equipe medica, che ha tentato di rianimare il giovane sul posto. Nonostante gli sforzi, il bambino è stato estratto dall’acqua in condizioni critiche e trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento. Purtroppo, poco dopo l’arrivo in ospedale, i medici hanno dovuto constatarne il decesso.

La tragedia ha lasciato sotto shock la famiglia e ha suscitato profonda commozione nella zona. Il Lago di Molveno, noto per la sua bellezza naturale e meta turistica molto frequentata, è stato teatro di un evento che ha ricordato quanto sia importante mantenere alta l’attenzione durante le attività acquatiche. Le autorità locali hanno espresso il loro cordoglio alla famiglia colpita da questa terribile perdita.

Le forze dell’ordine stanno ora indagando sull’accaduto per chiarire le dinamiche precise del tragico incidente. Non è ancora chiaro se il bambino sia scivolato accidentalmente o se ci siano stati altri fattori che abbiano contribuito alla caduta in acqua. Gli investigatori stanno ascoltando i testimoni e raccogliendo tutte le informazioni utili per ricostruire con esattezza quanto accaduto.

Il Lago di Molveno è spesso considerato uno dei laghi più belli d’Italia, circondato dalle Dolomiti di Brenta e meta ideale per famiglie in cerca di relax e attività all’aperto. Tuttavia, come dimostra questo tragico episodio, anche luoghi apparentemente sicuri possono nascondere insidie, specialmente per i più piccoli.



