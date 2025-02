Bimbo di 11 mesi perde la vita dopo l’aggressione di un cane in casa dei nonni in Spagna

Un tragico incidente è avvenuto ieri a Fonollosa, una località situata nella provincia di Barcellona, dove un bambino di soli 11 mesi ha perso la vita dopo essere stato aggredito dal mastino di casa. I Mossos d’Esquadra, la polizia catalana, hanno confermato l’apertura di un’inchiesta per chiarire le circostanze in cui si è verificato l’attacco.





L’episodio si è verificato intorno alle sei del pomeriggio, quando, per motivi ancora da accertare, il cane ha azzannato il piccolo, infliggendogli ferite gravi che si sono rivelate fatali. Al momento dell’incidente, il bambino si trovava sotto la custodia dei nonni nella loro fattoria, come riportato da Regiò 7. La notizia ha scosso profondamente la comunità locale, dove la famiglia della vittima è ben conosciuta.

Il sindaco di Fonollosa, Eloi Hernandez, ha espresso il suo cordoglio per la tragedia, definendo l’accaduto “un’autentica disgrazia” e sottolineando lo stato di shock che ha colpito l’intera comunità. La morte del bambino ha suscitato grande tristezza tra i residenti, che si sono uniti nel lutto per la famiglia.

Questo tragico evento ricorda un altro caso recente avvenuto ad Acerra, dove una bambina di nove mesi, Giulia L., è stata uccisa dal pitbull di famiglia mentre dormiva nel lettone dei genitori. Il padre di Giulia, Vincenzo, è attualmente indagato per omicidio colposo. Secondo quanto dichiarato dall’uomo, si sarebbe addormentato accanto alla figlia e, al risveglio, l’avrebbe trovata a terra in condizioni critiche. Nonostante fosse viva al momento del trasporto in clinica, le sue ferite si sono rivelate fatali.

La vicenda di Giulia ha sollevato interrogativi sulla sicurezza degli animali domestici e sulla responsabilità dei proprietari. L’autopsia eseguita sul corpo della bambina dovrà chiarire le cause del decesso, in particolare riguardo a una presunta rottura del collo, che è stata smentita da alcune fonti.

Tornando al caso di Fonollosa, la polizia sta cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente, interrogando i familiari e raccogliendo informazioni utili per comprendere come sia potuto avvenire un attacco così violento. Gli esperti sottolineano che gli incidenti con animali domestici possono verificarsi, ma è fondamentale che i proprietari prendano misure adeguate per garantire la sicurezza dei bambini, specialmente quando ci sono cani di grandi dimensioni come i mastini.

La notizia ha riacceso il dibattito sulla necessità di regolamentare l’allevamento e la custodia di animali potenzialmente pericolosi, in particolare in famiglie con bambini piccoli. Gli esperti suggeriscono che è essenziale educare i genitori sui rischi associati alla presenza di cani di grossa taglia e sull’importanza di supervisionare sempre i bambini quando sono in compagnia di animali.

Inoltre, si fa riferimento alla necessità di sensibilizzare i proprietari di animali domestici sull’importanza di un addestramento adeguato e di una socializzazione corretta degli animali. Un cane ben addestrato e socializzato è meno propenso a comportamenti aggressivi, ma ciò richiede un impegno costante da parte dei proprietari.

La comunità di Fonollosa si sta unendo per sostenere la famiglia colpita da questa tragedia. Le espressioni di solidarietà e condoglianze si stanno moltiplicando, mentre molti residenti si stanno organizzando per fornire supporto e conforto ai familiari del piccolo. È un momento difficile per tutti, e la comunità sta cercando di affrontare il dolore collettivo.