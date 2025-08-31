Bimbo di 2 anni in ospedale in condizioni critiche dopo ustioni con acqua bollente





Un grave incidente domestico ha coinvolto un bambino di appena 2 anni nella mattinata di domenica 31 agosto. L’episodio è avvenuto intorno alle 10.30 in via Lago di Bolsena, nella frazione di Cibeno, a Carpi, nel territorio modenese. Il piccolo ha riportato ustioni estese su diverse parti del corpo dopo essersi accidentalmente versato addosso dell’acqua bollente.





Le circostanze precise dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità competenti. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino si trovava all’interno dell’abitazione quando, per motivi ancora da chiarire, è entrato in contatto con l’acqua bollente, riportando lesioni gravi. L’evento ha immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi.

Il personale sanitario del 118 è giunto rapidamente sul posto per prestare le prime cure al piccolo. Considerata la gravità delle sue condizioni, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso proveniente da Bologna, che ha trasportato il bambino al Centro Grandi Ustionati di Parma. Il trasferimento è avvenuto in codice rosso, segnalando la criticità della situazione.

Attualmente, il bambino è ricoverato in terapia intensiva nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Parma, dove i medici stanno facendo il possibile per stabilizzarne le condizioni. La prognosi rimane riservata e il piccolo è sotto stretta osservazione da parte dello staff sanitario.

Questo tragico episodio si aggiunge a un altro incidente verificatosi recentemente. Nella stessa giornata, un bambino di 6 anni è stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali insieme alla madre. Anche in quel caso, il piccolo è stato ricoverato in gravi condizioni.

Gli incidenti domestici rappresentano una delle principali cause di ricovero tra i bambini piccoli, soprattutto in situazioni che coinvolgono sostanze pericolose come l’acqua bollente o oggetti appuntiti. Gli esperti sottolineano l’importanza di adottare misure preventive all’interno delle abitazioni per ridurre al minimo i rischi. Tra queste, la supervisione costante dei bambini e l’adozione di accorgimenti pratici, come l’utilizzo di coperture protettive per pentole e fornelli.

Sul caso specifico di Carpi, le autorità stanno cercando di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto, analizzando eventuali responsabilità e dinamiche che hanno portato all’incidente. La comunità locale si è stretta attorno alla famiglia del bambino, esprimendo solidarietà e vicinanza in questo momento difficile.

La gravità delle ustioni riportate dal piccolo evidenzia la necessità di un intervento tempestivo e altamente specializzato, come quello fornito dal Centro Grandi Ustionati di Parma, uno dei punti di riferimento nazionali per il trattamento di lesioni complesse causate da ustioni.

Mentre i medici lavorano incessantemente per salvare il bambino, questo episodio serve da monito sull’importanza della sicurezza domestica e della prevenzione. Gli esperti invitano i genitori a prestare particolare attenzione a situazioni potenzialmente pericolose, soprattutto quando si tratta di bambini così piccoli.

La famiglia del bambino, comprensibilmente sconvolta dall’accaduto, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Le autorità locali continuano a monitorare la situazione e a fornire supporto ai genitori durante questa fase critica.



