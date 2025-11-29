Bimbo di 4 anni cade dal balcone a Taranto: accertamenti sulla presenza dei genitori al momento dell’incidente





Un bambino di quattro anni è caduto dal balcone della propria abitazione nel centro di Taranto, in Puglia, in circostanze che sono ancora oggetto di accertamenti. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 28 novembre, e, fortunatamente, il piccolo non ha riportato conseguenze gravi.





Soccorso immediatamente dal personale del 118, il bambino è stato trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto a una Tac total body che non ha evidenziato lesioni. Attualmente è ricoverato nel reparto di pediatria dell’ospedale Santissima Annunziata: secondo quanto riferito da fonti mediche, le sue condizioni sono stabili e si registrano soltanto alcune ecchimosi, senza ferite significative. Il piccolo viene comunque tenuto sotto osservazione.

Per chiarire la dinamica dell’accaduto, sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e la Scientifica. Non è stato ancora stabilito se i genitori del bambino – una coppia di origine nigeriana residente in Italia da tempo – fossero presenti in casa al momento della caduta. Sembra che il piccolo si sia avvicinato al balcone, si sia sporto dal cornicione e sia così precipitato nel vuoto.



