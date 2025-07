Bimbo di 4 mesi ferito durante una lite familiare a Floridia: ricoverato d’urgenza a Catania. La Procura apre un’inchiesta per fare chiarezza

Un neonato di soli quattro mesi, originario di Floridia nel Siracusano, è stato ricoverato in gravi condizioni presso un ospedale di Catania dopo essere stato inizialmente visitato al Pronto soccorso dell’Umberto I di Siracusa. Il piccolo ha riportato lesioni significative alla testa, che secondo le prime ricostruzioni sarebbero state causate durante una lite familiare avvenuta la sera di lunedì 30 giugno.





Le autorità competenti stanno indagando sull’accaduto. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per chiarire le circostanze che hanno portato al ferimento del bambino. Al momento, i Carabinieri della Tenenza di Floridia, sotto il coordinamento dell’autorità giudiziaria, stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Secondo quanto riportato dal quotidiano “La Sicilia”, la lite si sarebbe verificata tra la nonna del neonato e il suo compagno. Tuttavia, questa informazione è ancora in fase di verifica e non è stata ufficialmente confermata. Sarebbero stati gli stessi familiari a portare il piccolo al Pronto soccorso di Siracusa poco dopo l’incidente. Il personale sanitario, constatando la gravità delle condizioni del bambino, ha disposto il trasferimento immediato all’ospedale di Catania, dove è stato ricoverato in codice rosso.

Gli inquirenti hanno già interrogato i parenti presenti nell’abitazione al momento dell’incidente. Tuttavia, non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle testimonianze raccolte. Data la delicatezza del caso e l’età della vittima, le indagini sono coperte dal massimo riserbo.

La vicenda ha scosso profondamente la comunità locale. Gli accertamenti proseguono per comprendere appieno cosa sia realmente accaduto quella sera e per individuare eventuali responsabilità.