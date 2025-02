Bimbo inciampa nella lavastoviglie aperta e si infilza su un coltello: “Paralisi evitata per un millimetro”

Un tragico incidente domestico ha colpito una famiglia di Mandurah, in Australia Occidentale, quando un bambino di 10 anni è rimasto infilzato in un grosso coltello da cucina dopo essere inciampato e caduto all’indietro nella lavastoviglie aperta. Il piccolo, mentre si preparava un toast, non si è accorto del pericolo rappresentato dalla porta dell’elettrodomestico lasciata incautamente aperta.





La lavastoviglie era già parzialmente piena di stoviglie e posate, tra cui un grosso coltello che un familiare aveva riposto con la punta rivolta verso l’alto. In un attimo, il bambino è caduto sopra il coltello, che si è conficcato nella sua schiena. La lama ha penetrato la spina dorsale, molto vicino al midollo spinale, e solo per un millimetro il bambino è riuscito a evitare una paralisi permanente. Le immagini degli esami diagnostici, diffuse dalla famiglia e dall’ospedale, mostrano l’entità del danno subito dal piccolo e il grave rischio che ha corso.

I familiari, spaventati dalla gravità della situazione, hanno immediatamente trasportato il bambino in ospedale. Data la gravità dell’incidente, il piccolo è stato trasferito al Perth Children’s Hospital, dove un’équipe di chirurghi ortopedici e neurochirurghi ha eseguito una delicata operazione per rimuovere il coltello. L’intervento è stato un successo e, fortunatamente, il bambino non ha subito alcun danno permanente. I medici hanno confermato che il piccolo è sfuggito alla paralisi per un solo millimetro.

La madre del bambino ha espresso la sua gratitudine nei confronti del personale medico che ha curato il figlio, sottolineando l’importanza di prestare attenzione durante le operazioni quotidiane. Ha dichiarato ai giornali locali: “Riempire la lavastoviglie è un’operazione così banale che la maggior parte delle persone non ci pensa quando lo fa, ma il nostro caso dimostra come anche le azioni più piccole possano avere un impatto enorme.”

Questo incidente serve da monito per le famiglie su come la distrazione e la superficialità nelle attività quotidiane possano portare a conseguenze gravi. La vicenda ha suscitato l’attenzione dei media e ha portato a una riflessione più ampia sulla sicurezza domestica, in particolare riguardo all’uso degli elettrodomestici e alla gestione degli oggetti affilati.

Le autorità sanitarie e i professionisti del settore hanno ribadito l’importanza di educare i genitori e i bambini sui potenziali pericoli in casa. Incidenti come quello di Mandurah possono essere evitati attraverso la consapevolezza e la precauzione. È fondamentale che i genitori vigilino attentamente sui propri figli, in particolare in presenza di oggetti pericolosi.

Questo caso specifico ha anche acceso il dibattito sull’adeguatezza delle pratiche di sicurezza domestica. Gli esperti suggeriscono di adottare misure preventive, come riporre i coltelli e altri oggetti affilati in luoghi inaccessibili ai bambini, e di chiudere sempre le porte degli elettrodomestici quando non sono in uso.