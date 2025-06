Blocco su Whatsapp tra Francesca Michielin e Alberto Angela cosa è successo davvero mi scuso se ho sbagliato

Durante una recente puntata del podcast “Tintoria”, condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone, l’ospite speciale è stata la cantautrice Francesca Michielin, che ha condiviso alcuni aneddoti della sua carriera e della sua vita personale. Tra i vari argomenti affrontati, uno in particolare ha attirato l’attenzione: il curioso episodio che l’ha vista coinvolta con il noto divulgatore scientifico Alberto Angela, culminato con il blocco da parte di quest’ultimo su WhatsApp.





La vicenda ha avuto origine da una foto diventata virale sui social, in cui Michielin posava con una coperta stampata con il volto di Angela, un regalo ricevuto per il compleanno. La cantante ha spiegato come tutto sia iniziato in modo innocente, ma si sia poi trasformato in un fenomeno mediatico che ha generato non poche incomprensioni.

“Non lo so, lui semplicemente ha smesso di rispondermi su WhatsApp e poi ho visto che l’immagine diventava grigia”, ha raccontato Michielin durante l’intervista. L’artista ha poi ripercorso i fatti, spiegando: “Adesso è tutto meme ed è successo che m’avevano regalato per il compleanno una coperta con stampata la faccia di Alberto Angela: io ho postato questa foto in cui dormivo e mi riposavo prima dell’Eurovision, non ricordo bene, era quel periodo là e cosa è successo. Siccome a volte le cose diventano inaspettatamente mega virali, quella foto l’hanno vista tutti”.

La foto, inizialmente condivisa in modo spontaneo, ha rapidamente attirato l’attenzione del pubblico e dei media, diventando un argomento ricorrente durante le interviste e le apparizioni televisive della cantante. Questo ha portato a una serie di domande insistenti sul suo presunto “debole” per Alberto Angela, mettendola in difficoltà.

“È successo che in tutte le ospitate tv facevano vedere questa foto: ‘Ma quindi hai un debole per Alberto Angela?’, e tu cosa fai in quel caso? Un po’ stai al gioco, un po’ dici ‘No, amo gli uomini di cultura’ e allora rincarano e ti chiedono: ‘Allora ti piace di più Barbero…’ e tu non sai più come uscirne, quindi stai al gioco, ma evidentemente questa cosa gli avrà dato fastidio”, ha spiegato Michielin.

Nonostante l’intento scherzoso con cui aveva affrontato la situazione, la cantautrice ha ammesso di aver percepito un certo disagio da parte del divulgatore. Questo potrebbe aver portato alla decisione di bloccarla su WhatsApp, un gesto che lei stessa ha accettato con comprensione. Durante l’intervista ha anche colto l’occasione per scusarsi pubblicamente con Angela: “Io in ogni occasione pubblica, quando posso, gli chiedo scusa, e basta”.

L’episodio della coperta con il volto di Alberto Angela rappresenta un esempio di come i social media possano amplificare situazioni apparentemente innocue, trasformandole in veri e propri tormentoni. La stessa Michielin ha riconosciuto il potere dei fenomeni virali e come questi possano talvolta sfuggire al controllo, generando fraintendimenti.

Il conduttore Stefano Rapone, alla fine della puntata, ha lanciato un appello scherzoso al divulgatore affinché “sblocchi” la cantante su WhatsApp, aggiungendo un tocco di leggerezza alla vicenda. Tuttavia, resta da vedere se Angela deciderà di rispondere o meno a questa richiesta.

Nel frattempo, Francesca Michielin continua a concentrarsi sulla sua carriera musicale, recentemente tornata alla ribalta con il nuovo progetto “Francesca”. Nonostante le difficoltà incontrate nella gestione dell’improvvisa popolarità della foto virale, la cantante ha dimostrato grande autoironia e maturità nel gestire la situazione.