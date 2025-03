Bobby Solo si accascia sul palco: il malore che ha preoccupato tutti, come sta ora il cantante?

Durante un concerto tenutosi a Pordenone, il noto cantante Bobby Solo ha subito un malore che lo ha portato a svenire sul palco. Fortunatamente, il cantante sta bene e ha rassicurato i suoi fan attraverso un video pubblicato sui suoi canali social. L’incidente ha creato preoccupazione tra il pubblico, ma Solo ha chiarito le circostanze che hanno portato a questo spavento.





Dopo circa 50 minuti di esibizione, Bobby Solo ha iniziato a sentirsi male. Secondo quanto riportato dallo stesso artista, il malore è stato causato da un’ipoglicemia, ovvero una carenza di zuccheri nel sangue. Questa condizione è stata aggravata da un digiuno di un giorno e mezzo, dall’assunzione di un antibiotico per combattere un’influenza e dallo stress e dalla stanchezza accumulati durante il concerto. A seguito di questi fattori, si è verificata la perdita di coscienza.

I medici sono intervenuti prontamente, raggiungendo il luogo dell’evento con un’ambulanza. Solo ha raccontato: “Carissimi amici, volevo tranquillizzarvi – ha detto in un video. – Ho fatto dieci giorni di antibiotici per la mia influenza e poi, prima di fare il concerto, per un giorno e mezzo non ho mangiato perché non avevo fame.” Ha poi descritto l’episodio: “Dopo 50 minuti che il pubblico era molto felice, facendo rock & roll, facendo blues e le mie canzoni, mi è venuta una ipoglicemia, gli zuccheri nel corpo sono cascati e ho sentito un sudore freddo e sono svenuto.”

Fortunatamente, i medici hanno confermato che le condizioni di Solo erano buone. “Hanno detto che l’ossigeno era a 99, la pressione era 120/70, il cuore era a posto,” ha spiegato il cantante, rassicurando i fan sulla sua salute.

Successivamente, Bobby Solo ha condiviso anche un’importante osservazione fatta dai medici, che lo avevano avvertito riguardo ai rischi legati alla sua condizione fisica. “Se lei non mangia per un giorno e mezzo e ha preso gli antibiotici avrà dei problemi e cascherà svenuto. Così è stato,” ha riferito, sottolineando che, nonostante l’incidente, il pubblico ha comunque apprezzato i 50 minuti di musica che erano riusciti a vivere insieme.

Per alleviare la tensione e per dimostrare che stava bene, Solo ha deciso di eseguire un breve brano con la chitarra, interpretando un pezzo di “Blue Suede Shoes”, un classico del 1955 del chitarrista Carl Perkins, reso celebre dall’interpretazione di Elvis Presley e ulteriormente popolarizzato in Italia proprio dal cantante romano.

In conclusione, Bobby Solo ha rassicurato i suoi fan sul fatto che il concerto a Pordenone sarà riprogrammato. “Intanto vi canto un pezzettino,” ha detto, dimostrando il suo spirito combattivo e la voglia di tornare sul palco.