Bologna, fermato mentre terrorizzava i passanti con due coltelli: nessuna restrizione dopo l’arresto





Rilasciato il tizio che ha mandato in tilt via Marconi a Bologna





Cioè, ci sono voluti tipo dodici tra poliziotti e militari, più una bella dose di spray urticante, per fermare questo trentenne maliano che ieri pomeriggio ha deciso di dare spettacolo in via Marconi. Non solo urlava contro chiunque passasse, ma poi ha pure provato a menare gli agenti, coltelli alla mano (già, due coltelli: mica uno solo eh).

Il giudice Filippo Ricci oggi ha praticamente detto: “Niente misure cautelari, libero come l’aria fino al processo.” Processo che, tra parentesi, slitta a marzo 2026. La procura voleva almeno il divieto di dimora in città – niente da fare, per ora.

Il tipo, senza fissa dimora, permesso di soggiorno scaduto da poco, zero condanne ma qualche grana con la polizia alle spalle, secondo quanto raccontano Comune e vigili, avrebbe iniziato a prendersela con la gente alla fermata dell’autobus. Quando poi sono arrivati i poliziotti, lui ha pensato bene di provare lo sport nazionale: resistenza a pubblico ufficiale, con tanto di danni agli specchietti della volante. Solo con lo spray sono riusciti a bloccarlo.

Insomma, un pomeriggio tranquillo a Bologna.




