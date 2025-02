Brescia, colpito da un malore: trovato senza vita dopo 4 giorni sul pavimento. Era impegnato nei lavori del suo locale

Un 54enne è stato trovato senza vita a Rovato, in provincia di Brescia, mentre i lavori per la nuova pizzeria erano ancora in corso. Le indagini proseguono. A Rovato, in provincia di Brescia, è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo di 54 anni, stroncato da un malore. La macabra scoperta è avvenuta quattro o cinque giorni dopo il decesso, in un contesto in cui le vetrine erano coperte da giornali, nascondendo i lavori di ristrutturazione ancora in corso. L’identità dell’uomo corrisponde a quella del titolare del locale.





Il locale, attualmente in fase di ristrutturazione, era destinato a diventare una pizzeria, con l’apertura prevista nei prossimi giorni. Gli inquirenti hanno escluso la possibilità che l’uomo sia stato aggredito, e l’ipotesi di un malore rimane al momento la più plausibile.

Alle 9:45 del 19 febbraio, dopo l’avvistamento del corpo, i soccorsi sono stati immediatamente allertati. Tuttavia, all’arrivo dei soccorritori, non c’era più nulla da fare per l’uomo.

Le indagini proseguono per chiarire le circostanze del decesso, ma gli investigatori sembrano orientati a considerare la situazione come un tragico incidente. La comunità locale è scossa dalla notizia, e la pizzeria, che avrebbe dovuto aprire presto, ora si trova al centro di un dramma inaspettato.

In questo contesto, il ritrovamento del corpo di un imprenditore locale ha sollevato interrogativi e preoccupazioni tra i residenti di Rovato. La speranza è che le autorità possano fare chiarezza al più presto su quanto accaduto.