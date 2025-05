Brodie, il cane dal muso speciale che sembra uscito da un quadro di Picasso: la bellezza è negli occhi di chi guarda

L’aspetto esteriore continua a giocare un ruolo significativo nella scelta di un cane da parte delle persone. Questo è evidente con razze come il Pastore Tedesco o il Golden Retriever, che sono spesso considerati belli secondo i canoni umani. Tuttavia, la percezione della bellezza è soggettiva e variabile. Un esempio lampante è il Bouledogue Francese, una razza che nonostante i problemi di salute legati alla sua conformazione fisica, rimane estremamente popolare in molti paesi occidentali, tra cui gli Stati Uniti. Questo perché molti trovano affascinante il suo aspetto che ricorda un personaggio dei cartoni animati.





Tuttavia, ci sono sempre eccezioni alla regola, e la storia di Brodie, un cane dal Canada, ne è la dimostrazione perfetta. Brodie è un cane che deve la sua fortuna proprio all’unicità del suo volto asimmetrico.

Brodie è un incrocio tra un Pastore Tedesco e un Terrier di Tipo Bull, con tratti molossoidi. Attualmente ha cinque anni e ha avuto un’infanzia difficile. Da cucciolo, è stato gravemente ferito dalla madre, subendo lesioni al cranio che gli hanno causato anche la perdita della vista da un occhio. Questa deformazione del muso è diventata il suo tratto distintivo, ma non gli ha impedito di condurre una vita dignitosa all’interno del rifugio dove è stato accolto.

Questo particolare cane è nato e cresciuto presso l’Alberta Animal Rescue Crew Society (AARCS) a Calgary, in Canada. Qui la madre lo ha partorito e purtroppo, a causa di una serie di morsi inflittigli dalla stessa genitrice, il suo cranio non si è sviluppato correttamente. Di conseguenza, il suo volto ha assunto una forma asimmetrica che molti hanno paragonato alle opere di Picasso, come se fosse stato creato dall’immaginazione dell’artista spagnolo.

“Mi capita spesso di sentire dire che Brodie assomiglia molto al cane dei cartoni animati che disegnavamo da bambini – ha dichiarato Amanda ai media locali – Non è importante l’aspetto esteriore: quel cane ha un cuore enorme. Per me è perfetto. Lui non ha idea di essere diverso: è pieno di vita, vuole giocare sempre ed è molto intelligente”.

In passato, Brodie era stato adottato ma poi restituito al rifugio dopo il periodo di affidamento. Questo perché richiede cure specifiche e particolari attenzioni dovute al mix di razze da cui deriva. Tuttavia, Amanda Richter e Brad Ames, una coppia che ha visto la sua foto sui social media, ha deciso di incontrarlo al rifugio.

Questa volta, gli operatori del rifugio hanno voluto assicurarsi che l’incontro tra Brodie e i suoi potenziali nuovi proprietari avvenisse in modo approfondito. Dopo una valutazione della compatibilità tra il cane e la coppia, si è finalmente trovato il giusto abbinamento. Brodie è così entrato a far parte della famiglia di Amanda e Brad, e le loro avventure vengono raccontate su un account Instagram che ha rapidamente guadagnato quasi 700 mila seguaci.

La storia di Brodie dimostra come l’amore e l’accettazione possano superare qualsiasi barriera estetica. La sua unicità non solo lo ha reso famoso sul web, ma gli ha anche permesso di trovare una famiglia che lo ama per quello che è.