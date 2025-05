Bruce Willis sorride in auto: ecco com’è oggi l’icona di Hollywood

Bruce Willis è stato recentemente fotografato dai paparazzi mentre si trovava fuori dalla propria abitazione. L’attore, da tempo impegnato nella difficile battaglia contro l’afasia e la demenza frontotemporale, è apparso di buon umore durante un breve giro in auto. La star 69enne di Pulp Fiction, che negli ultimi mesi si è mostrata raramente in pubblico, è stata vista seduta sul sedile del passeggero di un’auto nera mentre attraversava le strade di Los Angeles.





Per l’occasione, l’interprete di Die Hard ha scelto un look sobrio e informale: una felpa nera con zip, una T-shirt bianca e un cappellino da baseball nero in rete. Appariva rilassato e sereno, tanto da concedere un timido sorriso, segno di un momento di tranquillità e familiarità. Padre di cinque figlie, Bruce Willis ha sempre dimostrato un profondo attaccamento alla famiglia. Dal matrimonio con Demi Moore sono nate Rumer, Scout e Tallulah, mentre dall’attuale unione con Emma Heming ha avuto Mabel Ray ed Evelyn.

Nel corso di un’intervista rilasciata lo scorso settembre durante il The Drew Barrymore Show, Demi Moore, ex moglie dell’attore e madre delle sue tre figlie maggiori, ha parlato apertamente delle condizioni di salute dell’ex marito. L’attrice 61enne, celebre per Striptease, ha dichiarato che, sebbene la malattia progredisca, Bruce si trova in uno stato che definisce “stabile”. Ha inoltre rivelato quale consiglio abbia dato alle figlie per affrontare la difficile realtà quotidiana:

“Dico alle mie figlie: accettate le persone per quello che sono. Non aggrappatevi a chi erano o a chi vorreste che fossero, ma apprezzate chi sono nel presente. C’è così tanta bellezza, gioia, amore e dolcezza in questo.”

Demi ha poi aggiunto che, quando si trova a Los Angeles, va a trovare Bruce ogni settimana e considera quei momenti insieme estremamente preziosi.

Anche Rumer Willis, primogenita della coppia, ha condiviso pubblicamente alcune riflessioni sul padre all’inizio di quest’anno. Ha raccontato che Bruce affronta la malattia con grande serenità e ha descritto il profondo legame che l’attore ha stretto con la sua nipotina di un anno, Louetta. Secondo Rumer, suo padre “è un papà nell’anima”, confermando il suo spirito affettuoso e protettivo, ancora presente nonostante la malattia.

Tuttavia, fonti vicine alla famiglia lasciano trapelare che i familiari siano pienamente consapevoli della gravità della situazione e si stiano preparando, con discrezione e dignità, ad affrontare qualunque sviluppo possa presentarsi nel complesso percorso di salute di Bruce Willis.