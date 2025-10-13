Bruxelles nel mirino, Vannacci lancia un duro attacco durante la trasmissione di Mario Giordano





“Perché non si riesce a fermare la guerra in Ucraina?”





Mario Giordano lo domanda al generale Roberto Vannacci, ospite di Fuori dal Coro: “Trump ha tentato di mediare, ma dall’altra parte c’è un’Unione Europea che non accetta una pace negoziale e che continua a spingere per un conflitto ad oltranza. La signora Von der Leyen, senza avere la delega da parte di nessun paese europeo, si è impegnata ad acquistare armi dagli Stati Uniti per poi donarle all’Ucraina” (VIDEO)

Israele-Hamas: il giorno degli ostaggi e della firma della tregua.

Oggi si è svolto lo scambio tra gli ostaggi e i prigionieri palestinesi e la firma in Egitto, con la presenza di Donald Trump, della tregua.

Trump: “È il mio più grande successo diplomatico”

Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato in un’intervista all’israeliana Channel 12 News che l’accordo raggiunto per porre fine alla guerra a Gaza e liberare gli ostaggi rimasti detenuti da Hamas potrebbe rappresentare il suo “più grande successo diplomatico come presidente finora”. Dall’Air Force One, poco prima di atterrare in Israele, il tycoon ha fatto riferimento alla recente manifestazione in piazza dei Rapiti, all’attacco all’Iran e al vertice che si terrà più tardi oggi a Sharm el-Sheikh. “Questa potrebbe essere la cosa più importante in cui sia mai stato coinvolto”.

Media israeliani: “Primi 7 ostaggi in buone condizioni”

La stampa israeliana riferisce che, dopo i primi controlli medici, le condizioni dei sette ostaggi liberati appaiono “buone”. Nelle prossime ore verranno sottoposti a esami più approfonditi.

Aereo Trump a bassa quota su piazza ostaggi Tel Aviv

L’aereo del Presidente americano Donald Trump ha sorvolato a bassa quota la piazza degli Ostaggi a Tel Aviv poco prima di atterrare all’aeroporto Ben Gurion. A quanto riporta la stampa israeliana, e nei video circolati sui social media, l’Air Force One è sceso abbastanza per consentire al Presidente di vedere l’enorme scritta ‘Grazie Trump’ sulla spiaggia della città, a ridosso della piazza. Ad attendere Trump sulla pista c’erano il Primo Ministro Benjamin Netanyahu e sua moglie Sara, l’inviato speciale americano Steve Witkoff, così come la figlia di Trump Ivanka e suo marito Jared Kushner.



