La storia dietro la minuscola tasca sui tuoi jeans





Chi non possiede un paio di jeans, considerando quanto siano iconici.





L’origine dei jeans risale al XIX secolo ed è profondamente collegata all’abbigliamento da lavoro, alla durabilità e all’America dell’Ovest. All’inizio venivano indossati da minatori, cowboy, lavoratori delle ferrovie e agricoltori, ma durante gli anni ’50 i jeans divennero un simbolo di ribellione giovanile. Questo fu influenzato da personaggi del calibro di James Dean e Marlon Brando, che erano adorati da milioni.

Furono inventati da Jacob Davis, un sarto, e Levi Strauss, un immigrato tedesco e fornitore di merceria. Realizzati in denim, un resistente tessuto di cotone a saia, originariamente tinto con indaco per ottenere l’iconico blu, i jeans guadagnarono popolarità rapidamente.

Oggigiorno, i jeans rappresentano un capo fondamentale della moda in tutto il mondo.

Se ami i jeans, avrai certamente notato quella minuscola tasca nascosta dentro la tasca frontale destra dei tuoi jeans. Se l’hai notata e ti sei chiesto a cosa serva, abbiamo la risposta.

In effetti, la storia di questa piccola tasca risale a più di 150 anni fa. Oggi non serve a uno scopo particolare, ma un tempo veniva usata per contenere un orologio da tasca, un oggetto essenziale e alla moda per gli uomini dell’Ottocento.

Pexels

Offriva un posto stretto e sicuro per riporre gli orologi da tasca, mantenendoli protetti dai danni durante il lavoro. Poiché gli orologi erano spesso attaccati a catene, separarli dagli altri oggetti aveva perfettamente senso. Quindi, è sicuro dire che le minuscole tasche dei jeans erano sia pratiche sia alla moda.

Anche se è estremamente raro che qualcuno porti un orologio da tasca oggigiorno, la minuscola tasca è rimasta una parte iconica del tanto amato capo d’abbigliamento di cui tutti abbiamo un paio.

Pexels

Oggi le persone la usano per tenere altri oggetti come monete, biglietti, chiavi e altro.

Anche se non è più essenziale, questa piccola tasca resta un sottile tributo alle origini dei jeans come abbigliamento da lavoro.



