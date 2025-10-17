Buckingham Palace, il principe Andrea dice addio ai titoli reali: “Decisione presa dopo un confronto con Re Carlo”

Il principe Andrea, Duca di York, ha ufficialmente annunciato la sua decisione di rinunciare ai titoli nobiliari, in un comunicato diffuso da Buckingham Palace. Questa scelta arriva dopo anni di polemiche e pressioni crescenti da parte dell’opinione pubblica, ed è stata il risultato di una “discussione con il Re e la famiglia più stretta”, come dichiarato dallo stesso principe.





Nel comunicato, Andrea ha affermato: “Abbiamo concluso che le accuse nei miei confronti distraggono dal lavoro di Sua Maestà e della famiglia reale”. Ha inoltre sottolineato l’importanza di mettere al primo posto i suoi doveri verso la famiglia e il Paese, dichiarando: “Ho deciso di mettere il mio dovere verso la mia famiglia e il mio Paese al primo posto. Come già fatto cinque anni fa, resto fermo nella mia scelta di ritirarmi dalla vita pubblica”.

Con l’approvazione del Re, Andrea non utilizzerà più il suo titolo nobiliare né gli onori conferiti in passato, come l’appartenenza all’Ordine della Giarrettiera e il cavalierato come Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Reale Vittoriano. Tuttavia, manterrà il titolo di principe, che è inalienabile per nascita. Il ducato di York rimarrà formalmente in vigore, ma non sarà più utilizzato, seguendo la stessa linea di comportamento già adottata con il trattamento di “Sua Altezza Reale”.

Fonti vicine al palazzo, riportate dal Guardian, rivelano che questa decisione è stata presa in stretta collaborazione con il Re Carlo III e rappresenta un tentativo di alleviare le tensioni che da anni pesano sull’immagine della monarchia britannica. La presenza di Andrea è stata frequentemente associata a scandali, in particolare per la sua amicizia con il defunto pedofilo Jeffrey Epstein e per le accuse di violenza sessuale mosse da Virginia Giuffre, che si è suicidata lo scorso aprile. Questi eventi hanno contribuito a rendere la figura del Duca di York una fonte di imbarazzo per la Casa Reale.

Il Re Carlo III ha accolto con favore la scelta del fratello, una posizione condivisa anche dal principe di Galles e da altri membri della famiglia reale. Inoltre, l’ex moglie di Andrea, Sarah Ferguson, ha annunciato che rinuncerà all’uso del titolo di duchessa di York, tornando a essere semplicemente nota con il suo nome di battesimo. I titoli delle figlie, Beatrice ed Eugenie, rimarranno invece invariati.

Secondo quanto riportato dal Guardian, la situazione a Buckingham Palace era ormai giunta a un “punto di non ritorno”, con crescenti preoccupazioni per i danni reputazionali derivanti dalle continue notizie riguardanti il Duca di York. La decisione di Andrea di rinunciare ai titoli reali appare quindi come un passo necessario per cercare di ripristinare l’immagine della monarchia, sempre più sotto pressione a causa degli scandali.

La rinuncia ai titoli da parte di Andrea segna un capitolo importante nella storia della famiglia reale britannica, riflettendo le sfide che la monarchia deve affrontare in un contesto di crescente scrutinio pubblico. La volontà di Andrea di ritirarsi dalla vita pubblica e di mettere da parte i suoi titoli reali dimostra un riconoscimento delle responsabilità che derivano dalla sua posizione e un tentativo di proteggere l’integrità della monarchia.

In conclusione, la decisione del principe Andrea di rinunciare ai suoi titoli rappresenta un’importante svolta nella sua vita e nella storia della monarchia britannica. Con questa scelta, si cerca di ridurre le tensioni e di ripristinare la dignità della famiglia reale, in un momento in cui la reputazione della monarchia è più vulnerabile che mai.