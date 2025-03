Bufera al Grande Fratello Chiara e Lorenzo attaccano Helena e il pubblico si divide

Manca meno di una settimana alla finale del Grande Fratello e l’attenzione è tutta rivolta a lunedì, quando sarà annunciato il vincitore di questa edizione ricca di polemiche e colpi di scena. Tra i finalisti spicca il nome di Helena, considerata la favorita numero uno per la vittoria, ma che nelle ultime ore è al centro di un acceso dibattito a causa di presunti attacchi da parte di due concorrenti, Chiara e Lorenzo.





Nel frattempo, l’uscita di scena di Shaila ha lasciato il segno. Secondo quanto riportato dalla nota opinionista Deianira Marzano, l’ex concorrente starebbe affrontando un momento difficile dopo l’eliminazione. “Da fonti vicine pare che l’umore di Shaila non è dei migliori”, ha dichiarato la Marzano. “Si aspettava tutte queste critiche dall’esterno e dopo che è uscita si è trovata davanti a una realtà un po’ diversa da quella che immaginava. In questo momento si sta dedicando alla famiglia e, soprattutto, ha letto tutto quello che è stato scritto sui social”.

L’impatto dei commenti ricevuti sui social avrebbe portato Shaila a rivedere alcune dinamiche vissute all’interno della Casa. “Questo le ha fatto realizzare che alcune amicizie non erano esattamente come lei le vedeva dentro la Casa”, ha aggiunto l’opinionista.

Intanto, dentro la Casa, l’atmosfera si fa sempre più tesa. Helena, rimasta senza il supporto di Javier, sembra essere diventata il bersaglio di continue provocazioni da parte di Chiara e Lorenzo. I due concorrenti, secondo quanto riportato sui social, starebbero assumendo atteggiamenti poco amichevoli nei confronti della ragazza, approfittando della sua vulnerabilità.

Un utente su X ha scritto: “Chiara e Lorenzo stanno provocando Helena in tutti i modi ora che è sola e fragile posso dire che schifo?”. Un altro commento sottolinea lo stato emotivo della concorrente: “Helena senza Javier è proprio a pezzi cucciola”. Nonostante ciò, Helena continua ad essere la favorita per la vittoria finale.

I sondaggi online sembrano confermare il suo primato: con il 40% delle preferenze, Helena sarebbe in testa rispetto agli altri finalisti. Lorenzo si piazzerebbe al secondo posto con il 30%, seguito da Zeudi con il 24%. Fanalino di coda sarebbe Jessica, con appena il 14% dei voti. Se questi numeri fossero confermati, Helena si aggiudicherebbe il montepremi di 100mila euro, coronando un percorso che l’ha vista spesso al centro dell’attenzione, sia per le sue dinamiche personali che per i rapporti con gli altri concorrenti.