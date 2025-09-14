Bufera sul sindaco PD: insulti choc “Miserabile fascista” per difendere i filo-Gaza in crociera





Le dichiarazioni della dirigente di Fratelli d’Italia accendono lo scontro con il Partito Democratico. Il sindaco di Capaci, Pietro Puccio, la attacca: «Miserabile fascista». La replica del partito: «Insulti ignobili, avvelenano il dibattito pubblico».





Le parole di Arianna Meloni pronunciate a Milano durante l’evento Il Tempo delle donne hanno acceso un nuovo fronte di scontro politico. La responsabile della segreteria di Fratelli d’Italia ha preso posizione sulla Flotilla diretta verso Gaza, criticando con fermezza le missioni che cercano di rompere il blocco navale al largo della Striscia.

La posizione di Arianna Meloni

Secondo la dirigente, quelle iniziative non possono essere considerate umanitarie in senso stretto:

«Le iniziative umanitarie per Gaza non possono essere certo come quella della Flotilla. Sanno benissimo che c’è un blocco a largo delle coste e che quindi non possono portare cibo e aiuti umanitari».

Meloni ha definito l’operazione “senza senso” e ha accusato i promotori di voler strumentalizzare la tragedia:

«O capisci il contesto internazionale, o stai strumentalizzando i morti a Gaza. E questa è una cosa vergognosa».

Ha poi ricordato l’impegno dell’Italia negli aiuti umanitari: «Siamo la prima nazione di tutta Europa per aiuti umanitari a Gaza, dove abbiamo portato 200 tonnellate di cibo».

Le reazioni e le critiche

Le parole di Arianna Meloni hanno suscitato immediate polemiche, soprattutto nell’area del centrosinistra. Sui social, un utente ha parlato di «limite all’atrocità», riferendosi alla sua posizione.

A rincarare la dose è stato Pietro Puccio, sindaco Pd di Capaci, che ha definito Meloni «una autentica e miserabile fascista». Secondo il primo cittadino, quelle dichiarazioni sarebbero il tentativo di «pulire la coscienza» e di sostenere «un governo criminale macchiato di sangue e di orrori nei confronti di un intero popolo».

La replica di Fratelli d’Italia

Non si è fatta attendere la risposta del partito di governo. Attraverso una nota ufficiale, Fratelli d’Italia ha denunciato la gravità dei toni utilizzati da un rappresentante delle istituzioni:

«L’autore di questo ignobile commento è il sindaco di Capaci, esponente del Pd, che ha scelto di dar voce al suo livore sotto un post di un assessore del comune che lui stesso amministra, altrettanto denigratorio verso Arianna Meloni».

Il comunicato prosegue: «È inaccettabile che simili parole arrivino da chi rappresenta cittadini e istituzioni: insulti e menzogne che avvelenano il dibattito pubblico e fanno male all’Italia. La sinistra dovrebbe prenderne le distanze, ma ci risparmiamo l’appello: conosciamo già l’epilogo. Anche stavolta resterà in silenzio, rendendosi complice di questo degrado».

Uno scontro destinato a proseguire

Il caso politico nato dalle dichiarazioni sulla Flotilla ha ampliato la frattura tra centrodestra e centrosinistra, trasformando un commento sulle missioni umanitarie in un nuovo terreno di contrapposizione. La tensione tra Arianna Meloni e Pietro Puccio sembra destinata a proseguire nei prossimi giorni, alimentando un dibattito già fortemente polarizzato.



