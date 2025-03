Bus con anziani in gita esce di strada a Brescia: le vittime salgono a due

Una gita al mare si è trasformata in tragedia per un gruppo di anziani di ritorno da Alassio, in Liguria. Ieri sera, giovedì 20 marzo, intorno alle 20, il pullman che li trasportava è uscito di strada in via Orzinuovi a Brescia. Il mezzo, partito dall’aeroporto di Malpensa e diretto verso la stazione cittadina, ha terminato la propria corsa sul marciapiede, schiantandosi contro un muretto e alcuni alberi lungo la strada.





L’incidente ha provocato la morte di due passeggeri: un uomo di 75 anni e una donna di 86. Inoltre, si registrano una decina di feriti, di cui due sono stati ricoverati in gravi condizioni. Tra i feriti c’è anche l’autista del pullman, un giovane di 30 anni, trasportato in ospedale in codice giallo.

Dopo l’incidente, è scattata immediatamente la mobilitazione dei soccorsi. Sul posto sono intervenute numerose ambulanze, i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale di Brescia. La strada è stata chiusa per diverse ore per consentire le operazioni di salvataggio e i rilievi del caso. Gli anziani coinvolti nell’incidente avevano appena trascorso tre settimane di villeggiatura in Liguria.

Le cause che hanno portato il bus a deviare dal suo percorso sono ancora in fase di accertamento. Secondo le prime informazioni, l’autista sarebbe risultato negativo all’alcol test, il che esclude un possibile stato di ebbrezza. Tuttavia, non si può escludere l’ipotesi di un malfunzionamento del mezzo pesante, che potrebbe aver contribuito all’incidente.

I passeggeri del pullman, tutti anziani, erano entusiasti al termine della loro vacanza, ma la gioia si è trasformata in angoscia in un attimo. Le testimonianze di chi era presente sul luogo dell’incidente raccontano di un momento di panico e confusione, con i soccorritori che hanno lavorato intensamente per estrarre i feriti dai rottami del bus.

Il sindaco di Brescia, in un comunicato, ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime e ha sottolineato l’importanza della sicurezza stradale. “È un giorno triste per la nostra comunità. Le nostre preghiere sono con le famiglie colpite da questa tragedia,” ha dichiarato.

Le autorità locali stanno indagando sull’accaduto per comprendere meglio le dinamiche dell’incidente e per garantire che simili eventi non si ripetano in futuro. Gli esperti di sicurezza stradale saranno coinvolti nell’analisi del pullman e delle condizioni della strada al momento dell’incidente.

Questo tragico evento ha suscitato un forte dibattito sulla sicurezza dei trasporti per gli anziani, un tema di crescente importanza in una società che invecchia. Le associazioni di categoria stanno già chiedendo misure più rigorose per garantire la sicurezza dei viaggiatori più vulnerabili, in particolare durante le gite organizzate.