Bus in fiamme sull’A16 Napoli-Bari: i 28 passeggeri si salvano scendendo a piedi in autostrada. L’incidente ha causato rallentamenti e richieste di verifiche sui mezzi

Un autobus turistico ha preso fuoco mentre percorreva l’autostrada A16 Napoli-Bari, all’altezza di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. L’episodio, che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia, si è verificato poco prima che il mezzo imboccasse la galleria della zona. I 28 passeggeri a bordo sono riusciti a mettersi in salvo abbandonando il veicolo prima che le fiamme lo distruggessero completamente.





Secondo quanto riportato, il pullman, appartenente a una compagnia privata di viaggi, era partito da Napoli ed era diretto ad Avellino. Durante il tragitto, l’autista si è accorto di un problema e ha immediatamente dato l’allarme. La prontezza del conducente ha permesso ai passeggeri di scendere rapidamente dal veicolo, evitando così conseguenze drammatiche. L’incendio si è poi esteso anche alla vegetazione adiacente alla carreggiata, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale, che hanno prestato soccorso ai passeggeri e gestito il traffico, che ha subito notevoli rallentamenti in direzione del capoluogo irpino. Le autorità hanno avviato un’indagine per determinare le cause dell’incendio, ancora non chiare.

L’episodio ha suscitato preoccupazione anche a livello politico. Il deputato Francesco Emilio Borrelli ha ricevuto video e immagini dell’incidente da alcuni automobilisti di passaggio. In una dichiarazione, ha sottolineato la gravità della situazione e la necessità di interventi urgenti: “Una tragedia sfiorata, se l’incendio fosse divampato nel buio della galleria avremmo descritto uno scenario molto diverso. Sono immagini che non dovremmo mai vedere, chiedo che ci siano verifiche immediate per capire come sia divampato l’incendio, ma non solo, bisogna controllare il parco mezzi circolante, verificare lo stato di salute di tutti i bus che operano nella nostra regione. Sono tanti i mezzi vetusti che necessitano di manutenzione continua. La sicurezza di tutti: cittadini, turisti e lavoratori, sia una priorità”.

Il rogo ha evidenziato ancora una volta la necessità di una maggiore attenzione alla manutenzione dei mezzi pubblici e privati in circolazione. Non è la prima volta che episodi simili si verificano su strade e autostrade italiane, sollevando interrogativi sulla sicurezza dei veicoli e sulle condizioni in cui operano.

L’incendio sull’A16 segue un altro episodio recente avvenuto nella regione Campania: un treno della Circumvesuviana ha preso fuoco a Ercolano, causando la sospensione del servizio ferroviario verso Napoli. Questi eventi sottolineano l’urgenza di interventi strutturali e di verifiche approfondite sullo stato dei mezzi di trasporto pubblico e privato.

Le indagini sull’incidente del pullman continuano per chiarire se si sia trattato di un guasto tecnico o di altre cause. Nel frattempo, i passeggeri coinvolti nell’incidente sull’A16 sono stati fortunatamente risparmiati da conseguenze peggiori grazie alla tempestività dell’autista e all’intervento delle forze dell’ordine.

La vicenda ha anche avuto un impatto sul traffico autostradale, con lunghe code che hanno interessato il tratto in direzione di Avellino. La situazione è tornata alla normalità solo dopo diverse ore, una volta completate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area da parte dei Vigili del Fuoco.