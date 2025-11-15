Cade dal balcone e muore: testimoni dicono che l’amico lo teneva per i piedi, chiedeva di portare materassi giù





Un tragico episodio ha scosso il quartiere di Monteverde a Roma, dove un giovane di 27 anni, Leonardo Fiorini, è morto dopo essere caduto dal balcone di un appartamento. L’incidente è avvenuto nella notte di venerdì 14 novembre, poco dopo che i due amici avevano trascorso la serata litigando animatamente. David Stojanovic, 25 anni, è stato arrestato con l’accusa di omicidio in relazione alla morte del suo amico.





Secondo le prime ricostruzioni, i due giovani si trovavano in una casa vacanze quando, dopo un acceso scambio di insulti e lanci di oggetti, Leonardo sarebbe precipitato dal terzo piano. Alcuni residenti della zona hanno riferito di aver visto David tenere l’amico per i piedi, mentre Leonardo era già in una posizione precaria, con il corpo nudo e penzolante oltre la balaustra. Queste testimonianze suggeriscono che David non avrebbe spinto l’amico, ma piuttosto tentato di sostenerlo fino a quando non ha perso la presa, facendo sì che Leonardo cadesse.

Le urla disperate di David sono state udite dai vicini, che hanno raccontato di come l’uomo chiedesse aiuto, esortando le persone a portare materassi e a sfondate la porta per soccorrere l’amico. “Aiutatemi, correte! Portate giù i materassi, sfondate la porta, datemi una mano”, sono state le parole strazianti che hanno risuonato nella notte. Tuttavia, nonostante i tentativi di soccorso, Leonardo è morto sul colpo, schiantandosi nel cortile interno del palazzo dopo un volo di circa 12 metri.

Le autorità sono intervenute rapidamente, e i carabinieri della compagnia San Pietro hanno avviato le indagini. David è stato portato in caserma, dove è stato posto in stato di fermo per omicidio. Nonostante le accuse, il giovane non ha mai ammesso di aver causato la morte dell’amico. Le indagini proseguono e gli inquirenti stanno esaminando le diverse versioni dei fatti, cercando di chiarire la dinamica esatta dell’incidente.

Inoltre, sono stati richiesti esami tossicologici sia sul corpo di Leonardo che su David per verificare se i due avessero fatto uso di sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno trovato nel luogo dell’incidente diverse sostanze, tra cui hashish, il che potrebbe aver influenzato il comportamento dei due giovani durante la serata. La passione per la musica aveva unito i due amici, entrambi originari di Isola Liri nel Frusinate, dove si erano conosciuti durante gli anni del liceo.

La comunità di Monteverde è rimasta scossa dalla notizia, e i residenti hanno espresso preoccupazione per la violenza che ha caratterizzato la serata. Le testimonianze raccolte dai vicini indicano che la lite tra i due giovani è stata intensa e prolungata, con urla e rumori che hanno disturbato la quiete del quartiere. “Uno di loro penzolava nudo a testa in giù dal terzo piano. Una ragazza davanti al loro balcone gridava all’altro di lasciarlo stare”, hanno raccontato alcuni testimoni.



