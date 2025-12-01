Cade dal terzo piano a La Spezia, bimba di 4 anni salvata dai fili del bucato: ricoverata al Gaslini





Una bambina di quattro anni è precipitata dal balcone di un appartamento a Santo Stefano di Magra, in provincia della Spezia. Ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Gaslini di Genova, la piccola è viva grazie ai fili del bucato che hanno attutito la caduta.





Tragedia sfiorata nella mattinata di lunedì 1 dicembre a Santo Stefano di Magra, in provincia della Spezia, dove una bambina di appena quattro anni è caduta dal balcone del terzo piano di un palazzo situato in località Ponzano Magra. L’incidente è avvenuto intorno alle 8.30, nell’abitazione di uno dei genitori.

Secondo una prima ricostruzione, la piccola avrebbe approfittato di un momento di distrazione degli adulti, impegnati con gli altri figli, per uscire sul balcone. Qui, probabilmente nel tentativo di affacciarsi, si sarebbe arrampicata sul parapetto, perdendo l’equilibrio e precipitando nel vuoto. La caduta, da un’altezza di circa dieci metri, è stata in parte frenata dai fili del bucato tesi tra i balconi dei piani inferiori del condominio, che hanno rallentato la discesa e attutito l’impatto, salvandole la vita.

Nonostante ciò, la bambina è finita sul selciato riportando diverse lesioni. L’allarme è scattato immediatamente: i familiari hanno chiamato i soccorsi e sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno trovato la piccola cosciente ma in condizioni gravi. Dopo le prime cure sul posto, è stata stabilizzata e trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana.

Considerata la dinamica dell’incidente e la giovane età della vittima, i medici hanno disposto il trasferimento immediato all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove la bambina è arrivata a bordo dell’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco. È stata ricoverata in prognosi riservata e sottoposta a una serie di accertamenti per valutare l’entità dei traumi riportati.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i Carabinieri di Sarzana, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, la caduta sarebbe avvenuta in modo del tutto accidentale: la piccola si trovava in casa con il genitore e i fratelli, quando, sfuggendo per pochi istanti alla loro attenzione, si è spinta fino al balcone e si è arrampicata sul parapetto.

Le forze dell’ordine stanno ascoltando i familiari e i vicini di casa per chiarire ogni dettaglio, ma non emergono al momento ipotesi di responsabilità penali. Si tratterebbe di un drammatico incidente domestico, reso meno tragico solo da una fortunata circostanza: i fili del bucato, che hanno agito come una rete improvvisata, riducendo la velocità della caduta.

La notizia ha profondamente scosso la comunità di Santo Stefano di Magra, dove molti residenti si sono stretti intorno alla famiglia della bambina. Il sindaco ha espresso vicinanza ai genitori, augurandosi un rapido miglioramento delle condizioni della piccola.

All’ospedale Gaslini, i medici mantengono il massimo riserbo, ma fonti ospedaliere riferiscono che la bambina è in condizioni stabili e sotto costante osservazione da parte dell’equipe pediatrica. Le prossime ore saranno decisive per valutare l’evoluzione del quadro clinico.



