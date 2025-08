Cade in un macchinario e viene risucchiato dagli ingranaggi: operaio muore sul colpo

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata di lunedì 4 agosto 2025 a Canneto sull’Oglio, un comune situato in provincia di Mantova. Un operaio di cinquanta anni, Mario Malzani, originario di Pontoglio in provincia di Brescia, ha perso la vita dopo essere caduto in un macchinario mentre era impegnato nella sua attività lavorativa.





L’episodio è avvenuto intorno alle 10.15 presso un’azienda situata lungo strada Chiesa S.S., dove l’uomo stava operando su una macchina insacchettatrice. Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che il lavoratore fosse intento a risolvere un blocco del macchinario quando è stato improvvisamente risucchiato dagli ingranaggi. La dinamica precisa dell’incidente rimane ancora da chiarire, poiché nessuno dei colleghi ha assistito direttamente al fatto.

La tragica scoperta è avvenuta quando i compagni di lavoro di Malzani si sono accorti della sua prolungata assenza. Preoccupati, hanno iniziato a cercarlo all’interno dell’azienda e lo hanno rinvenuto privo di vita nel macchinario. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e la centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto il personale sanitario del 118.

Nonostante il pronto intervento dei medici, per Mario Malzani non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate nell’incidente erano troppo gravi e il decesso è stato dichiarato sul posto. I carabinieri e i tecnici dell’Agenzia di tutela della salute (ATS) Val Padana sono intervenuti per avviare le indagini e verificare le condizioni di sicurezza del luogo di lavoro.

Il macchinario coinvolto nell’incidente è stato immediatamente posto sotto sequestro per consentire agli esperti di effettuare tutti gli accertamenti necessari. Le autorità stanno cercando di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e di determinare se siano state rispettate le norme di sicurezza previste dalla legge. In particolare, si cercherà di capire se il macchinario presentasse anomalie o se vi siano state negligenze da parte dell’azienda.

L’assenza di testimoni oculari complica ulteriormente la ricostruzione dell’accaduto. Tuttavia, gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze dei colleghi e analizzando i sistemi di sorveglianza presenti nell’area per ottenere maggiori informazioni sull’incidente.

Il tragico evento ha suscitato grande dolore e sgomento tra i colleghi di lavoro e gli abitanti della comunità locale. Mario Malzani era conosciuto e stimato nella sua città natale, Pontoglio, dove viveva con la sua famiglia. La sua morte rappresenta l’ennesimo caso di incidente sul lavoro che riporta l’attenzione sulla necessità di garantire ambienti lavorativi sicuri e dotati di adeguate misure preventive.

Secondo i dati più recenti, gli incidenti sul lavoro continuano a rappresentare una piaga per il territorio italiano, con numerosi casi che si registrano ogni anno. Le autorità competenti ribadiscono l’importanza di promuovere una cultura della sicurezza sul lavoro e di effettuare controlli rigorosi per prevenire tragedie come quella avvenuta a Canneto sull’Oglio.

Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni sotto la supervisione dei carabinieri di Acquanegra e dei tecnici dell’Ats Val Padana. Sarà fondamentale chiarire se l’azienda abbia rispettato tutte le normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e se vi siano responsabilità da attribuire per quanto accaduto.