Cade una palma in piazza a Genova, donna di 58 anni perde la vita schiacciata. La pianta era “sotto osservazione”.

Oggi, 12 marzo, nel primo pomeriggio, si è verificata una tragedia in piazza Paolo da Novi a Genova, dove una donna di 58 anni è stata travolta e uccisa dal crollo di una palma. I soccorsi sono stati immediatamente allertati e sono giunti sul posto la Croce Bianca Genovese, l’automedica del 118, i vigili del fuoco, insieme alla polizia locale e alla polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per comprendere le cause del cedimento della pianta.





Quando i soccorritori sono arrivati, la donna si trovava ancora sotto la palma. I vigili del fuoco sono riusciti a liberarla, ma ogni tentativo di salvarla è stato purtroppo inutile. La tragedia ha scosso la comunità locale e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle piante in aree pubbliche.

Le autorità stanno ora esaminando diverse ipotesi riguardo al crollo. Tra le possibilità al vaglio ci sono il deterioramento della pianta e eventuali fattori esterni che potrebbero aver compromesso la sua stabilità. La situazione è complessa e richiede un’attenta analisi per evitare che incidenti simili possano ripetersi in futuro.

Anna Palmieri, presidente del Municipio Medio Levante, ha commentato l’accaduto, dicendo: “Mi hanno avvertito i vigili del fuoco, noi avevamo segnalato quella palma di piazza perché molto inclinata. I dirigenti di Aster mi hanno detto che era monitorata con dei microchip. Evidentemente, purtroppo, non era monitorata bene. Siamo sconvolti da quanto accaduto.” Le sue parole evidenziano la preoccupazione per la sicurezza degli alberi e la necessità di un monitoraggio più efficace.

Il crollo della palma ha portato anche a una riflessione più ampia sulla gestione del verde pubblico in Genova. L’evento ha messo in luce la vulnerabilità delle piante in aree urbane e la necessità di un’adeguata manutenzione e sorveglianza. L’amministrazione comunale è ora chiamata a rivedere le procedure di monitoraggio degli alberi, affinché simili incidenti non si verifichino in futuro.

La morte della donna ha suscitato una forte reazione tra i cittadini, molti dei quali si sono espressi sui social media, chiedendo maggiore attenzione alla sicurezza delle aree pubbliche. La comunità si è unita nel dolore per la perdita e ha chiesto un impegno concreto da parte delle autorità locali per garantire la sicurezza di tutti.

Inoltre, l’incidente ha richiamato l’attenzione su altri eventi recenti in Italia che hanno visto il coinvolgimento di incidenti simili. La sicurezza pubblica è diventata un tema centrale, e le autorità sono sotto pressione per adottare misure preventive più rigorose.