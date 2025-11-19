Cagliari, donna scomparsa a Calamosca: «Aiutateci a trovarla»





Martina Lattuca, una donna di Cagliari di 49 anni e commessa in una libreria, è scomparsa nella mattinata di oggi a Calamosca. I suoi familiari hanno lanciato un appello disperato, invitando chiunque abbia informazioni utili a contattare il numero unico delle emergenze, 112. La situazione è particolarmente allarmante, poiché la donna non ha dato più notizie dalla sua partenza.





Martina è stata avvistata per l’ultima volta dalle telecamere di sorveglianza del noto locale sul mare, Le Terrazze. Dopo aver parcheggiato la sua auto, ha imboccato un sentiero che conduce verso la cima della Sella del Diavolo. Le condizioni meteorologiche erano avverse, con pioggia, e la donna aveva con sé un ombrello. Questo dettaglio potrebbe rivelarsi significativo nel contesto delle ricerche, poiché le condizioni climatiche possono influenzare la sicurezza e la mobilità.

L’allerta per la scomparsa di Martina è stata lanciata dal suo compagno nel pomeriggio, quando ha notato la sua assenza prolungata. Le autorità sono state immediatamente allertate e sono giunte sul posto per avviare le operazioni di ricerca. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e le squadre del soccorso alpino e speleologico della Sardegna. Inoltre, una motovedetta della Guardia costiera ha iniziato a pattugliare le acque circostanti per escludere la possibilità che la donna possa essere caduta in mare.

Le ricerche a terra hanno coinvolto numerosi operatori, che hanno perlustrato meticolosamente il promontorio di Calamosca. Nonostante gli sforzi, non è stata trovata alcuna traccia di Martina Lattuca fino a tarda sera. Le squadre di ricerca hanno continuato le operazioni anche dopo il calar del buio, utilizzando droni per ampliare l’area di ricerca e monitorare zone difficilmente accessibili.

Un elemento di interesse è il segnale del telefono cellulare di Martina, che ha agganciato una cella al Margine Rosso. Tuttavia, questo dato non consente di determinare con precisione la sua posizione al momento della scomparsa, complicando ulteriormente le indagini. Le autorità stanno esaminando tutti i dettagli e le informazioni disponibili, nella speranza di ottenere indizi che possano guidare le ricerche.

Il clima di preoccupazione è palpabile tra i familiari e gli amici di Martina, che attendono con ansia notizie sul suo stato. La comunità locale si è mobilitata per supportare le operazioni di ricerca, offrendo aiuto e incoraggiamento. La scomparsa di una persona cara è un evento devastante, e la speranza di ritrovarla sana e salva è ciò che spinge tutti a continuare a cercare.



