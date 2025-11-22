Camera ardente per Ornella Vanoni al Piccolo Teatro Grassi di Milano: gli orari per il pubblico





Nella notte tra il 21 e il 22 novembre, Ornella Vanoni è venuta a mancare nella sua abitazione di Milano. La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente il mondo della musica e dello spettacolo, dato il suo status di icona della canzone italiana. A seguito della triste notizia, l’assessore comunale alla Cultura di Milano, Tommaso Sacchi, ha comunicato a Rainews24 i dettagli relativi alla camera ardente dedicata alla grande artista.





La camera ardente in onore di Ornella Vanoni sarà allestita presso il Piccolo Teatro Grassi di Milano, situato in via Rovello. L’apertura per il pubblico è prevista per domani, dalle 10:00 alle 14:00, e proseguirà anche lunedì dalle 10:00 alle 13:00. L’annuncio è stato condiviso da Sacchi anche attraverso i suoi canali social. Il Piccolo Teatro Grassi ha un significato particolare per Vanoni, poiché è stato il luogo dove ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha dichiarato che questo è uno dei due spazi predisposti per rendere omaggio all’artista, l’altro essendo Palazzo Marino. Sala ha aggiunto: “Un omaggio dei milanesi a Ornella Vanoni ci starebbe”, suggerendo che i funerali potrebbero svolgersi nel pomeriggio di lunedì, anche se non sono state fornite informazioni ufficiali al riguardo.

Ornella Vanoni aveva espresso in diverse occasioni il suo desiderio riguardo ai funerali. Durante le sue partecipazioni al programma Che Tempo che fa, la cantante aveva parlato con ironia della sua dipartita, fornendo anche indicazioni specifiche. “La bara deve costare poco, perché voglio essere bruciata, e poi buttatemi nel mare. Mi piacerebbe Venezia, però fate come volete”, aveva affermato, chiarendo le sue preferenze in modo diretto. Inoltre, aveva menzionato il suo abbigliamento per l’occasione: “Il vestito ce l’ho, è di Dior, una bella figura”. Un aspetto particolarmente significativo delle sue richieste riguardava la musica che avrebbe voluto per il suo ultimo viaggio: “E poi ho chiesto a Paolo Fresu di suonare al funerale”, facendo riferimento all’artista e amico con cui aveva collaborato negli ultimi anni.

La vita e la carriera di Ornella Vanoni sono state caratterizzate da una straordinaria versatilità artistica. Con un repertorio che spazia dalla musica leggera alla canzone d’autore, Vanoni ha saputo conquistare il cuore di generazioni di ascoltatori. La sua carriera, iniziata negli anni ’50, è stata costellata di successi e riconoscimenti, rendendola una delle figure più rispettate e amate della musica italiana.

La sua morte ha suscitato una vasta gamma di reazioni nel mondo dello spettacolo. Molti artisti e fan hanno condiviso messaggi di cordoglio e tributi sui social media, ricordando l’impatto duraturo che Vanoni ha avuto nella cultura musicale italiana. La sua capacità di esprimere emozioni profonde attraverso la sua musica ha fatto sì che le sue canzoni rimanessero vive nel cuore di chi le ha ascoltate.

L’allestimento della camera ardente al Piccolo Teatro Grassi rappresenta un’opportunità per i fan e per la comunità di rendere omaggio a una delle artiste più significative del panorama musicale italiano. La scelta di questo luogo non è casuale; è un riconoscimento del legame speciale che Vanoni ha avuto con Milano, una città che l’ha vista crescere artisticamente e che ha sempre considerato la sua casa.

Il funerale di Ornella Vanoni sarà un momento di riflessione e celebrazione della sua vita e della sua carriera. La presenza di amici, colleghi e fan sarà un modo per onorare la sua memoria e il suo contributo alla musica. La sua eredità vivrà attraverso le sue canzoni e il ricordo di chi l’ha amata e ammirata.



