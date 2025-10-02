Camera nel caos dopo l’intervento di Elly Schlein sulla Flotilla: il PD appoggia lo sciopero generale





In Aula, la segretaria del Partito Democratico ha nuovamente criticato la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, facendo riferimento alla vicenda della Flotilla. La segretaria ha affermato che la Premier avrebbe potuto definire la missione come umanitaria, sottolineando che non si sarebbe resa necessaria se il governo israeliano avesse consentito l’ingresso degli aiuti, come avvenuto con il governo spagnolo guidato da Pedro Sanchez. La segretaria del PD ha invitato la Presidente Meloni a moderare i toni e a operare come presidente del Consiglio per l’intero Paese.





La segretaria ha poi criticato la Premier per le sue dichiarazioni sullo sciopero indetto, definendole “non per il popolo palestinese ma per il week end lungo”. La segretaria ha inoltre attaccato la Premier per non aver condannato o criticato gli “atti di pirateria in acque” compiuti da Netanyahu sulla Flotilla, a differenza di altri governi.

La segretaria ha affermato che la voce di chi in Italia non vuole essere complice si è alzata chiaramente e che non è accettabile che il governo provi a soffocarla. Ha invitato il governo a smettere di criminalizzare ogni piazza e a non attaccare lo sciopero, difendendo i diritti dei lavoratori. La segretaria ha concluso ribadendo la sua posizione, che sembra non aver ottenuto consensi elettorali, come nel caso delle Marche.

Schlein, posa il megafono e prova a comportarti da segretaria di partito responsabile. Ogni pretesto è buono per tentare di raccattare qualche voto in più, ma non ci pare che funzioni. pic.twitter.com/AXdEU5AnQi — Fratelli d’Italia 🇮🇹 (@FratellidItalia) October 2, 2025

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Copenaghen per il vertice della Comunità politica europea, ha commentato la notizia dello sciopero generale indetto dai sindacati per domani: “Mi sarei aspettata che i sindacati, almeno su una questione che reputavano così importante, non avessero indetto uno sciopero generale di venerdì. Il weekend lungo e la rivoluzione non stanno insieme”.

Raggiunta dai cronisti al Palazzo di Christianborg, la Premier ha aggiunto: “Continuo a ritenere che tutto questo non porti alcun beneficio al popolo palestinese. Al contrario, mi pare di capire che porterà molti disagi al popolo italiano, lo stesso popolo italiano che ancora ieri veniva ringraziato dai palestinesi per il lavoro che sta facendo”.

La Presidente del Consiglio ha ricordato che l’Italia è stata la prima nazione ad aprire un corridoio per i ricercatori, la nazione non islamica che ha evacuato più persone per essere curate nei propri ospedali e una delle prime nazioni al mondo per consegna di aiuti. “Tutto questo è stato fatto con la disponibilità alle risorse del popolo italiano che affronterà nei prossimi giorni, temo, diversi disagi per una questione che mi pare c’entri poco con la vicenda palestinese e c’entri molto con le questioni italiane”.

Infine, la Premier ha assicurato che il governo farà il possibile per riportare i connazionali a casa.

In merito alla Flotilla, la Presidente del Consiglio Meloni ha ribadito la propria disapprovazione per la decisione degli attivisti di portare avanti la missione, nonostante i ripetuti appelli da parte dell’esecutivo e del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ha inoltre assicurato che le operazioni di abbordaggio, tuttora in corso, sono oggetto di monitoraggio costante. “L’unità di crisi della Farnesina – ha precisato – è stata in contatto anche con gli avvocati di alcuni degli imbarcati e, naturalmente, faremo tutto il possibile affinché queste persone possano rientrare in Italia il prima possibile”.

“Su Gaza da sinistra scelta radicale”

Infine, la Presidente del Consiglio ha affrontato il tema del “Border of peace” proposto dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, per il quale il governo ha auspicato l’unanimità parlamentare. “Mi rammarica – ha dichiarato – che di fronte a un appello che avevamo rivolto per votare unitariamente una mozione sul piano di pace per la crisi mediorientale, gran parte dell’opposizione abbia preso una posizione differente. Non comprendo questa scelta, poiché il piano è sostenuto dai Paesi europei, dai Paesi arabi e dall’Anp, mentre sembra che solo la sinistra italiana mantenga posizioni più radicali”.



