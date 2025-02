Camion di ecoballe perde il carico, investiti ciclisti: un morto e un ferito grave a Salerno

Un grave incidente a Salerno ha causato la morte di un ciclista e il ferimento di un altro. Le prime ricostruzioni parlano di un carico perso da un camion.





Questa mattina, a Salerno, un tragico incidente ha scosso la comunità locale. Due ciclisti sono stati coinvolti in un incidente stradale causato dalla caduta di un ecoballa da un camion. L’incidente è avvenuto in via Fra’ Generoso, all’incrocio con la strada che porta al castello Arechi. Secondo le prime informazioni, il tir ha improvvisamente perso parte del suo carico, che è finito sulla corsia opposta della carreggiata, travolgendo un gruppo di ciclisti.

Il carico, composto da balle di rifiuti, ha colpito direttamente un uomo di 49 anni, originario di Caserta, che non è riuscito a sopravvivere nonostante i rapidi interventi dei soccorritori. I vigili del fuoco sono stati costretti ad utilizzare un’autogru per rimuovere il carico, ma per il ciclista non c’è stato nulla da fare. Un altro ciclista è rimasto gravemente ferito e ha ricevuto le prime cure sul posto dai sanitari del 118.

Le forze dell’ordine, inclusi poliziotti e agenti della Polizia Municipale, hanno subito avviato le indagini per determinare le cause esatte dell’incidente. Il magistrato di turno è giunto sul luogo per supervisionare le operazioni. Nel frattempo, per permettere il lavoro dei soccorritori e il ripristino della carreggiata, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

L’incidente ha suscitato grande commozione e preoccupazione, mentre continuano le indagini per chiarire le responsabilità.