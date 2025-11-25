Campania 2025, i risultati definitivi delle elezioni: Fico vince a valanga, novità nelle liste centriste





In Campania, il nuovo presidente della Regione è Roberto Fico, esponente del campo largo di centrosinistra, che ha trionfato con un notevole 60,63% delle preferenze, pari a 1.285.636 voti. Il suo principale avversario, Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra, ha ottenuto solo il 35,72%, accumulando 757.524 voti, un distacco significativo che evidenzia la netta affermazione di Fico.





L’elezione ha visto anche una delusione per i candidati indipendenti, in particolare per Giuliano Granato di Campania Popolare, che ha raccolto solo il 2,03% dei voti (43.029), non riuscendo a ottenere un seggio poiché non ha raggiunto la soglia minima del 2,5%. Altri candidati, come Nicola Campanile, si sono posizionati ancora più indietro, con il 0,95% (20.234 voti), mentre Stefano Bandecchi ha raggiunto lo 0,49% (10.493) e Carlo Arnese solo lo 0,17% (3.661). Il totale dei voti espressi per i candidati alla presidenza è stato di 2.120.577, corrispondente al 100%.

I risultati finali consentono anche di analizzare il riparto dei seggi e le preferenze nel nuovo Consiglio regionale della Campania. Nel campo di Fico, le liste hanno ottenuto complessivamente il 61,20% dei voti (1.229.258), superando il numero di voti ottenuti dal candidato stesso. Il Partito Democratico ha raggiunto il 18,41%, seguito dal Movimento 5 Stelle 2050 con il 9,12%. La lista A Testa Alta, ispirata dal presidente uscente Vincenzo De Luca, ha ottenuto un buon 8,33%, mentre Avanti Campania ha raccolto il 5,89%. La lista Casa Riformista per la Campania, sostenuta dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, ha ottenuto il 5,82%, seguita da Roberto Fico Presidente con il 5,41%. Altre liste, come Alleanza Verdi e Sinistra e Mastella Noi di Centro Noi Sud, hanno rispettivamente raggiunto il 4,65% e il 3,55%.

Dall’altra parte, la coalizione di Cirielli ha totalizzato il 35,24% (707.846 voti), con più voti per il candidato rispetto alla sua coalizione. Fratelli d’Italia, guidato da Giorgia Meloni, è il partito di destra più forte in Campania, con l’11,93%, seguito da Forza Italia con il 10,72%. La Lega, guidata da Matteo Salvini, ha ottenuto il 5,51%. Tra le liste civiche, Cirielli Presidente per la Campania – Moderati e Riformisti ha raggiunto il 4,70%, mentre Noi Moderati – Cirielli Presidente si è fermata all’1,27%. Le altre formazioni, come Udc – Democrazia Cristiana e Democrazia Cristiana con Rotondi – Centro per la Libertà, hanno raccolto rispettivamente lo 0,49% e lo 0,43%, con Pensionati Consumatori – Cirielli Presidente allo 0,20%.

Per quanto riguarda gli altri candidati, Campania Popolare ha ottenuto il 2,03% (40.724 voti), mentre Per – Nicola Campanile Presidente ha raggiunto lo 0,99% (19.840). Dimensione Bandecchi ha totalizzato lo 0,42% (8.517) e Forza del Popolo solo lo 0,12% (2.493). Complessivamente, le liste hanno raccolto 2.008.678 voti.

I dati confermano la prevalenza del campo largo di Fico, che ha ottenuto un risultato significativo, mentre il centrodestra, rappresentato da Cirielli, ha mostrato una performance inferiore rispetto alle aspettative. Gli elettori hanno chiaramente scelto di sostenere il candidato di centrosinistra, evidenziando un cambiamento nel panorama politico della Campania. Le elezioni regionali del 2025 segnano un momento importante per la regione, con Fico pronto a guidare la nuova amministrazione e affrontare le sfide future.



