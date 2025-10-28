Campania al voto, panico nel fronte rosso! Il sondaggio di Mannheimer distrugge il campo largo





Renato Mannheimer analizza gli ultimi sondaggi nazionali e regionali in previsione delle imminenti elezioni in Campania, sottolineando le significative divisioni all’interno del campo largo.





Con venti liste depositate e sei candidati in lizza per la presidenza della Campania, le elezioni regionali del 23 e 24 novembre si avvicinano. In questo contesto, Renato Mannheimer esprime scetticismo riguardo alle prospettive del centrosinistra.

“Nel campo largo si riscontrano profonde divisioni”, afferma il sondaggista in collegamento con L’Aria Che Tira. “Questi partiti presentano posizioni divergenti su diverse tematiche”.

Da ciò deriva la domanda: “Quale sarà il risultato dei Cinque Stelle in Campania, regione storicamente favorevole al loro consenso? È un dato interessante da osservare. A livello nazionale, attualmente, il Movimento 5 Stelle non sta ottenendo risultati particolarmente brillanti. Mantiene una posizione stabile, ma potrebbe migliorare la propria performance”.

Analizzando il sondaggio Swg commissionato da Enrico Mentana, l’esperto evidenzia un particolare: “Si osserva una crescita sia di Fratelli d’Italia che del Partito Democratico, il che indica una polarizzazione dell’elettorato”.

Inoltre, aggiunge: “La regione Campania potrebbe essere oggetto di una competizione elettorale serrata. Sarà interessante verificare la tenuta del Movimento 5 Stelle. Molti elettori pentastellati non apprezzano il campo largo e potrebbero optare per l’astensione o per il voto a favore di altre forze politiche”.

Renato Mannheimer smonta il campo largo: “La Campania? Contendibile” pic.twitter.com/wS5ISOiTyD — DC News (@DNews10443) October 28, 2025

Le previsioni di Paolo Mieli, giornalista ospite di In Onda, si allineano in parte con quelle espresse in precedenza. Commentando le imminenti elezioni regionali, Mieli ha affermato che, qualora si verificasse un risultato inaspettato, questo sarebbe probabilmente sfavorevole al centrosinistra e, di conseguenza, vantaggioso per il centrodestra.

“In Campania non prevedo sorprese significative, tuttavia…”, ha aggiunto, lasciando intendere la possibilità di sviluppi imprevisti.



