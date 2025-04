Cane maltrattato in piazza Mazzini, Enzo Salvi interviene contro il proprietario

Enzo Salvi si è reso protagonista di un gesto coraggioso nella giornata di sabato 26 aprile a Roma, precisamente in piazza Mazzini, nel quartiere Prati. Appena sceso dalla sua auto, l’attore e comico ha assistito a una scena di maltrattamento ai danni di un cane e non ha esitato a intervenire. Secondo quanto riportato, un giovane stava portando a spasso un Jack Russell, colpendolo ripetutamente con calci e strattonandolo con forza dal collare. Invece di ignorare quanto stava accadendo, Enzo Salvi si è avvicinato all’uomo e gli ha intimato di smettere immediatamente.





La reazione del giovane è stata inizialmente di sorpresa, per poi degenerare in un atteggiamento aggressivo nei confronti dell’attore. A raccontarlo è stato lo stesso Enzo Salvi in un’intervista a Canale 10, dove ha dichiarato: “Non sono rimasto a guardare – sono intervenuto, liberando il povero animale dalle sue mani. Alla mia azione, il ragazzo ha reagito in modo arrogante, invitandomi a ‘farmi gli affari miei’.”

L’episodio si è concluso con il ragazzo che, vistosi scoperto e messo alle strette, si è rapidamente allontanato dalla scena. Ancora Enzo Salvi ha raccontato: “Di fronte a tanta violenza e spavalderia, ho perso la pazienza. Lui è poi fuggito minacciando di denunciarmi. Se davvero lo farà, sarà per me un motivo di orgoglio. Non smetterò mai di intervenire per difendere chi non può farlo da solo. Gli animali vanno protetti, senza esitazioni.”

Questo gesto si inserisce in un impegno costante da parte di Enzo Salvi a favore della tutela degli animali, battaglia che porta avanti da anni sia attraverso iniziative pubbliche sia attraverso campagne di sensibilizzazione. La sua dedizione è ben nota anche per un altro triste episodio che lo ha coinvolto in passato: l’aggressione subita dal suo pappagallo Fly.

Il brutto evento risale all’agosto 2020, quando Fly, un pappagallo molto amato da Salvi, venne brutalmente colpito a sassate da un uomo mentre si trovava nella Pineta di Ostia. A causa delle ferite riportate, l’animale non è più stato in grado di volare. L’autore dell’aggressione è stato successivamente sottoposto a procedimento giudiziario, che si è concluso recentemente con l’archiviazione per “tenuità del fatto”.

Nonostante il dolore per l’accaduto e l’esito giudiziario, Enzo Salvi ha continuato a battersi senza sosta per la difesa degli animali, rafforzando il suo ruolo di testimonial di campagne contro i maltrattamenti e sensibilizzando l’opinione pubblica su questi temi.

L’intervento in piazza Mazzini rappresenta dunque solo l’ultimo episodio di un percorso coerente che vede Enzo Salvi sempre in prima linea, deciso a non chiudere mai gli occhi davanti a episodi di violenza nei confronti degli esseri più indifesi.