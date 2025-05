Caos a Torino: scontro con mazze chiodate e auto che tentano di travolgere i nemici, immagini incredibili da Barriera di Milano

Un episodio di estrema violenza ha scosso il quartiere Barriera di Milano a Torino, dove una rissa tra gruppi armati si è trasformata in un caos senza precedenti. In via Bra, all’incrocio con corso Giulio Cesare, tre individui hanno attaccato altre tre persone, scatenando un’escalation che ha coinvolto decine di partecipanti. La situazione è degenerata rapidamente, con l’arrivo di persone armate di coltelli e mazze chiodate. Alcuni hanno persino utilizzato delle automobili per tentare di investire i rivali, mentre i residenti cercavano rifugio chiudendosi in casa per evitare di essere coinvolti.





L’intervento delle forze dell’ordine e del personale sanitario è stato immediato. Due dei feriti sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale San Giovanni Bosco, mentre un’altra persona, meno grave, è stata portata al Maria Vittoria in codice giallo. Secondo quanto riferito, uno dei feriti versa in condizioni critiche. Nel frattempo, la polizia ha identificato quattordici persone coinvolte nella rissa: undici di loro sono state arrestate con l’accusa di rissa aggravata, mentre altre tre sono state denunciate a piede libero.

La vicenda si è verificata al confine tra i quartieri Aurora e Barriera di Milano. Sebbene le motivazioni dietro l’aggressione non siano ancora chiare, le prime ipotesi suggeriscono che si possa trattare di un regolamento di conti legato a un furto avvenuto qualche sera prima in un locale della zona. Le indagini sono ancora in corso per accertare la dinamica esatta dei fatti.

L’episodio è stato immortalato in un video diventato rapidamente virale sui social media. Nelle immagini si vede un gruppo numeroso di persone coinvolto in una violenta colluttazione, mentre alcune automobili tentano di investire i presenti per poi fuggire. Tra i passanti, alcuni si sono fermati a osservare la scena prima di allontanarsi spaventati dall’arrivo dei veicoli. La rissa si è svolta in pieno giorno, proprio sui binari del tram cittadino, sotto gli occhi attoniti dei commercianti della zona.

Il caos è stato interrotto solo grazie all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno riportato la situazione sotto controllo, e all’arrivo delle ambulanze che hanno soccorso i feriti. Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto e comprendere le cause che hanno portato a questa esplosione di violenza.

La vicenda ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti del quartiere Barriera di Milano, già segnato da episodi di tensione sociale e criminalità. L’area, situata nella periferia nord della città, è spesso teatro di episodi simili che mettono a dura prova la sicurezza dei cittadini e la capacità delle autorità di mantenere l’ordine pubblico.

Le indagini proseguono per identificare eventuali ulteriori responsabili e chiarire se ci siano collegamenti con altri episodi recenti avvenuti nella stessa zona. Nel frattempo, gli abitanti chiedono maggiore presenza delle forze dell’ordine per prevenire il ripetersi di situazioni analoghe.