Carla Rabezzana, parente 93enne del Pontefice: “Mi diceva al telefono di stare tranquilla, ci rivedremo quest’estate”

La salute di Papa Francesco continua a destare preoccupazione. Attualmente ricoverato all’ospedale Gemelli a causa di una complessa polmonite bilaterale, il Pontefice ha rassicurato la sua cugina, Carla Rabezzana, 93 anni, con cui ha avuto un recente contatto telefonico. Durante questa conversazione, Francesco ha minimizzato la gravità della sua condizione, affermando di avere solo un raffreddore. Tuttavia, le notizie provenienti dal Vaticano suggeriscono che le sue condizioni non siano ottimali, sebbene ci siano segnali di speranza.





Carla Rabezzana, originaria di Portocomaro d’Asti, è convinta che il Papa riuscirà a superare questa difficile fase. “Ha la tempra e la tenacia dei contadini di questa terra”, ha dichiarato, sottolineando la determinazione di Francesco e la sua capacità di affrontare le avversità. La cugina ha espresso la sua certezza che il Pontefice non si darà per vinto di fronte alla malattia e che i medici faranno il possibile per assicurarsi che resti in ospedale fino alla completa guarigione. “Lui sicuramente proverà a farsi dimettere prima”, ha aggiunto Carla, evidenziando la natura combattiva del Papa.

Nella conversazione telefonica, Carla ha notato che Francesco presentava una voce roca e starnutiva, ma ha insistito affinché il Papa si prendesse il tempo necessario per riposarsi e curarsi. “Io invece gli ho detto che avrebbe dovuto riposarsi e farsi curare”, ha riferito, mostrando la sua preoccupazione per la salute del cugino.

L’anziana donna ha anche espresso la sua gratitudine per il fatto che il Papa stia ricevendo le cure necessarie e ha rivelato che le sue preghiere per lui sono aumentate da quando è iniziato il ricovero. Carla è fermamente convinta che Francesco si riprenderà rapidamente e che avrà l’opportunità di rivederlo quest’estate a Roma. “Andremo a trovarlo per il Giubileo e starà meglio di prima”, ha affermato con ottimismo.

L’ultima volta che Carla e Papa Francesco si sono incontrati risale al 19 novembre 2022, in occasione del novantesimo compleanno di Carla. Durante quella visita, Francesco si era recato a festeggiare insieme ai familiari astigiani, e i due avevano conversato in piemontese, mantenendo vive le tradizioni familiari.

La situazione attuale di Papa Francesco ha portato a una serie di speculazioni e notizie infondate riguardo alla sua salute. Il Vaticano ha recentemente smentito le fake news sulla morte del Pontefice, chiarendo che tali voci si commentano da sole. La comunicazione ufficiale ha sottolineato l’importanza di affidarsi a fonti verificate per le informazioni sulla salute del Papa.

L’ospedale Gemelli, dove Francesco è attualmente ricoverato, è noto per la sua eccellenza nel trattamento di malattie complesse. La presenza di un team medico esperto è fondamentale per garantire la migliore assistenza possibile. Le condizioni di salute del Pontefice sono monitorate costantemente, e ogni aggiornamento viene comunicato al pubblico con la massima trasparenza.

La comunità cattolica e i fedeli di tutto il mondo stanno seguendo con attenzione l’evoluzione della situazione. Le preghiere per la guarigione di Papa Francesco si sono intensificate, e molti sperano in una rapida ripresa. La figura del Pontefice è centrale per la Chiesa cattolica, e la sua salute è una priorità per i suoi seguaci.

In questo contesto, la testimonianza di Carla Rabezzana offre uno spaccato umano e personale della situazione. La sua convinzione nella forza e nella determinazione di Francesco risuona con il sentimento di molti che lo considerano un leader spirituale forte e resiliente. “Spero che questa volta i medici riusciranno a tenerlo in ospedale fin quando non sarà del tutto guarito”, ha ribadito, evidenziando l’importanza di un recupero completo.

Le parole di Carla rappresentano non solo l’affetto di una cugina, ma anche la speranza di una comunità intera. La figura di Papa Francesco, con il suo impegno per la pace e la giustizia, continua a ispirare milioni di persone in tutto il mondo. La sua guarigione è attesa non solo dalla famiglia, ma da tutti coloro che lo seguono e lo sostengono nella sua missione.