Carlos Santana colto da un malore prima del concerto: ricoverato d’urgenza, le sue condizioni

Ieri, Carlos Santana ha subito un malore improvviso che lo ha costretto a rinviare un concerto previsto al Majestic Theater di San Antonio, Texas. La notizia è stata riportata da TMZ, che ha rivelato che il chitarrista è stato trasportato in ospedale dopo essere stato colto da un episodio di disidratazione. Un portavoce di Santana ha confermato che l’artista si trovava alle prove dello spettacolo quando ha avvertito il malessere.





Secondo le informazioni fornite, Santana ha svenuto durante le prove e le sue condizioni non sembrerebbero gravi. Il portavoce ha assicurato che “sta bene” e ha espresso la sua intenzione di tornare presto sul palco per continuare il suo tour negli Stati Uniti. Dopo il malore, è stato ricoverato in ospedale per ulteriori accertamenti, ma i concerti programmati per venerdì e sabato non sono stati cancellati. Tuttavia, lo spettacolo di ieri, martedì 22 aprile, è stato rinviato a una data da stabilire.

Il manager di Santana, Michael Vrionis, ha rilasciato una dichiarazione a Metro.co, esprimendo la sua delusione per il rinvio del concerto. “Con profonda delusione devo informarvi che lo spettacolo di stasera a San Antonio è stato rinviato. Il signor Santana si trovava sul posto (il Majestic Theatre) per prepararsi allo spettacolo di stasera quando ha avuto un malore che si è rivelato essere disidratazione. Per eccesso di prudenza e per la salute di Santana, la decisione di rinviare lo spettacolo è stata la scelta più prudente”.

Questo non è il primo episodio di malessere che ha colpito Carlos Santana. Nel luglio 2022, l’artista aveva già subito un malore simile, causato da un colpo di calore e disidratazione, durante uno dei suoi concerti. Anche in quella occasione, fu necessario il trasporto d’urgenza all’ospedale. Il team di Santana aveva spiegato che il malore era avvenuto mentre si esibiva sul palco.

La salute di Santana è una preoccupazione per i suoi fan e per il suo entourage, soprattutto considerando la sua carriera musicale di lunga data e il suo impatto duraturo nel panorama musicale. La notizia del malore ha suscitato grande attenzione e supporto da parte dei suoi sostenitori, che attendono con ansia il suo recupero e il ritorno alle esibizioni dal vivo.

Nonostante il rinvio del concerto, i fan di Carlos Santana possono stare tranquilli, poiché il portavoce ha confermato che l’artista non ha intenzione di fermarsi a lungo. La sua carriera è caratterizzata da un instancabile impegno e dalla passione per la musica, e i suoi prossimi concerti sono attesi con entusiasmo.

Il legame di Santana con il pubblico è sempre stato forte, e la sua musica continua a ispirare generazioni di artisti e ascoltatori. I fan sono ansiosi di rivederlo sul palco, dove ha sempre dimostrato il suo straordinario talento e la sua energia contagiosa.

In attesa di ulteriori aggiornamenti sulla salute di Carlos Santana e sulla programmazione dei concerti, i suoi sostenitori possono continuare a seguire le sue attività attraverso i canali ufficiali. La speranza è che l’artista possa riprendersi completamente e tornare a esibirsi con la stessa passione che lo ha contraddistinto nel corso degli anni.