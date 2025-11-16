Carolyn Smith confessa: “Il cancro è ricomparso. Milly Carlucci mi ha salvato la vita”





La coreografa britannica Carolyn Smith ha recentemente condiviso la triste notizia della ricomparsa del suo tumore al seno, un evento che ha colpito profondamente i suoi fan e la comunità. In un’intervista rilasciata al magazine Gente, Smith ha spiegato che la malattia è tornata a manifestarsi nello stesso punto in cui era stata diagnosticata in precedenza. “Il tumore è ricomparso, sempre nello stesso posto, è un po’ come se giocasse a nascondino: un po’ scompare, un po’ riappare,” ha dichiarato la coreografa, evidenziando la sua lotta continua contro questa malattia.





Per affrontare il tumore, Carolyn ha intrapreso un trattamento di chemioterapia, che segue ogni tre settimane. “A gennaio, dopo gli esami di routine, mi hanno detto che dovevo sottopormi a una cura più aggressiva,” ha spiegato, aggiungendo che, oltre alla chemioterapia, si sottopone anche a un’iniezione per proteggere il midollo osseo e aumentare i globuli bianchi. “Non è una passeggiata,” ha commentato, sottolineando le difficoltà legate al trattamento.

Con il passare del tempo, Smith ha notato un cambiamento nel suo approccio alla malattia. “All’inizio di questo percorso ero animata da più incoscienza, adesso ne ho viste e vissute talmente tante che se emerge qualcosa in più incrina, anche solo per pochi istanti, il mio inguaribile ottimismo da combattente,” ha detto, riflettendo sulla sua esperienza e sulla resilienza che ha sviluppato.

Un elemento fondamentale nel percorso di Carolyn è stata la sua partecipazione come giudice al programma di Rai 1, Ballando con le Stelle. Ha parlato con affetto della padrona di casa, Milly Carlucci, descrivendola come una figura di supporto cruciale durante la sua malattia. “Non sapevo nemmeno dove andarmi a fare curare – ha ammesso Smith – rivolgermi a Milly è stata la cosa più naturale e la mia salvezza.” Grazie all’intervento di Carlucci, Carolyn ha potuto contattare l’oncologa Adriana Bonifacino, che l’ha assistita fin dall’inizio del suo percorso di cura. “Si può dire che Milly mi abbia salvato la vita,” ha aggiunto, sottolineando l’importanza dell’amicizia e del supporto emotivo in momenti così difficili.

Anche nel cast di Ballando con le Stelle, non è solo Carolyn Smith a combattere contro una malattia. La showgirl Wanda Nara ha recentemente rivelato di essere in lotta contro una leucemia. In un’intervista al Corriere della Sera, Nara ha descritto la sua esperienza con la malattia, sottolineando l’importanza di vivere ogni giorno con forza. “È stata una svolta totalmente imprevista. Sto cercando di vivere con la stessa forza di prima, valorizzando ogni giorno la vita,” ha affermato.

Wanda Nara ha raccontato che la diagnosi precoce ha reso la situazione più gestibile. “Per fortuna è stata una diagnosi precoce, che rende tutto più gestibile,” ha spiegato, aggiungendo che la sua stanchezza l’ha spinta a sottoporsi a degli esami, da cui è emersa la malattia. “Ora cerco di viverla valorizzando di più ogni attimo della mia vita,” ha concluso, esprimendo un desiderio di vivere intensamente nonostante le avversità.

In merito ai suoi progetti futuri, Nara ha espresso il desiderio di recitare in un film, sognando un ruolo drammatico. “Volevo fare Ballando ed eccomi qui. Ora l’unica cosa che mi manca è recitare in un film,” ha dichiarato, evidenziando le sue ambizioni artistiche.

L’esperienza di Carolyn Smith e Wanda Nara nel programma Ballando con le Stelle non solo mette in luce le sfide personali che affrontano, ma anche il potere della comunità e del supporto reciproco. Entrambe le donne, con la loro determinazione e resilienza, rappresentano un esempio di come affrontare le difficoltà con coraggio e positività.



