Caso Pierina Paganelli, la nuora Manuela Bianchi accusata di complicità: è sotto interrogatorio.

Si registra una nuova evoluzione nel caso dell’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne trovata senza vita nel garage del suo condominio a Rimini nell’ottobre 2023. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, la nuora dell’anziana, Manuela Bianchi, è stata formalmente iscritta nel registro degli indagati per favoreggiamento e attualmente si trova sotto interrogatorio. Fino a questo momento, l’unico indagato per l’omicidio era Louis Dassilva, vicino di casa della vittima e amante di Bianchi, che è attualmente in carcere dal luglio 2024.





Questa mattina, alle 9.25, Manuela Bianchi è giunta presso il Palazzo di Giustizia di Rimini, accompagnata dal suo avvocato Nunzia Barzan e dal consulente criminalista Davide Barzan, scortata da agenti della squadra mobile. La donna è stata ascoltata come persona informata sui fatti e ha fornito risposte riguardo gli eventi che hanno preceduto il ritrovamento del cadavere di Paganelli.

Dopo un breve intervallo, è stata ufficialmente iscritta nel registro degli indagati, e l’interrogatorio è proseguito. Ieri, tramite il consulente Barzan, Bianchi aveva dichiarato di essere “serena e disponibile a rispondere a tutte le domande che mi verranno rivolte dal pubblico ministero e dagli organi inquirenti.” Queste affermazioni indicano la volontà della nuora di chiarire la sua posizione riguardo all’accaduto.

Il caso di Pierina Paganelli ha suscitato grande attenzione mediatica, non solo per le circostanze tragiche della sua morte, ma anche per le relazioni familiari coinvolte. L’anziana signora è stata trovata morta nel garage del suo condominio in via del Ciclamino, e le indagini iniziali hanno portato all’arresto di Louis Dassilva, che è accusato di essere l’assassino della donna. La sua posizione è complicata dal fatto che era in una relazione con Manuela Bianchi, il che ha sollevato interrogativi sulla dinamica tra i tre.

Recentemente, è emersa la notizia di un nuovo testimone che potrebbe avere informazioni cruciali sul caso. Questo testimone ha riferito di aver visto Paganelli mentre usciva dal garage poco prima che il suo corpo venisse trovato. Questo sviluppo potrebbe rivelarsi determinante per chiarire i fatti e stabilire eventuali responsabilità.

La comunità di Rimini è scossa dall’accaduto, e le autorità stanno lavorando per fare luce su questa vicenda complessa e dolorosa. Gli investigatori stanno esaminando ogni dettaglio e continuano a raccogliere prove e testimonianze per costruire un quadro chiaro di quanto avvenuto.

Il caso di Pierina Paganelli mette in evidenza anche le difficoltà e le tensioni che possono esistere all’interno delle famiglie, specialmente in situazioni di crisi. La presenza di un legame amoroso tra Bianchi e Dassilva complica ulteriormente la questione, portando a interrogativi su possibili motivi e dinamiche relazionali.

Le indagini sono ancora in corso, e le autorità competenti stanno cercando di ottenere ulteriori informazioni per chiarire il ruolo di Manuela Bianchi e di altri possibili coinvolti. Gli sviluppi futuri saranno seguiti con attenzione, sia dai media che dalla comunità locale, che spera di vedere giustizia per Pierina Paganelli.