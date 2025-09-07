Cassazione contro il governo Meloni: accolto il ricorso di un delinquente, i giudici rossi si superano nello schifo





Il tema dell’immigrazione irregolare continua a generare tensioni in Italia, creando una frattura tra il governo e la magistratura in merito a questioni di sicurezza, diritti umani e gestione delle emergenze. Al centro di questo nuovo conflitto vi è la norma introdotta dal governo di Giorgia Meloni nel marzo scorso, che conferiva ai questori un margine di 48 ore per valutare se un migrante irregolare, fermato nei centri di accoglienza, potesse costituire un pericolo per la collettività.





Questa finestra temporale, ridotta rispetto alle procedure precedenti, era stata implementata per evitare che individui già condannati potessero fuggire una volta liberati. Tuttavia, l’intervento della Cassazione ha scosso il dibattito, con un’ordinanza che afferma che trattenere un migrante anche solo per due giorni, senza considerare i precedenti penali, costituisce una violazione della Convenzione europea per i diritti dell’uomo.

La decisione della Cassazione deriva dal ricorso presentato da Mohamed Ndaye, un cittadino senegalese di 32 anni, soggetto a un provvedimento di espulsione sin dal 2016. Nonostante le ripetute richieste di asilo respinte e una serie di precedenti penali, Ndaye non aveva mai lasciato il territorio italiano. All’inizio del 2024, era stato trasferito dal Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Bari a un centro temporaneo a Gjader, in Albania, attivato in seguito agli accordi bilaterali tra Roma e Tirana.

La questione dell’immigrazione irregolare in Italia ha assunto connotazioni sempre più complesse e controverse. Da un lato, il governo sostiene la necessità di garantire la sicurezza nazionale e di evitare che individui con precedenti penali possano sfuggire al controllo. Dall’altro, la magistratura e le organizzazioni per i diritti umani avvertono che misure come quella adottata dal governo possono ledere i diritti fondamentali delle persone coinvolte.

L’ordinanza della Cassazione non solo sottolinea la necessità di rispettare i diritti umani, ma evidenzia anche le difficoltà di un sistema che si trova a dover gestire situazioni di emergenza in un contesto di crescente pressione migratoria. La posizione della Cassazione è chiara: la detenzione di un migrante irregolare per un periodo così breve, senza una giustificazione adeguata, è inaccettabile e contraria agli obblighi internazionali assunti dall’Italia.

La questione di Mohamed Ndaye è emblematica di una situazione più ampia. Trasferito in un centro in Albania, il caso di Ndaye mette in evidenza le complicazioni derivanti dalle politiche di rimpatrio e dalle procedure di asilo. Nonostante le sue richieste di protezione internazionale siano state sistematicamente respinte, il suo permanere in Italia ha sollevato interrogativi sulla reale efficacia delle politiche migratorie italiane e sulla loro attuazione.

Il governo di Meloni ha giustificato le sue misure come necessarie per garantire un controllo più rigoroso sull’immigrazione, ma le critiche da parte della magistratura e delle organizzazioni per i diritti umani continuano a crescere. La tensione tra le esigenze di sicurezza e il rispetto dei diritti umani è palpabile, e il recente intervento della Cassazione non fa altro che amplificare un dibattito già acceso.

In questo contesto, la posizione del governo sembra essere quella di adottare misure sempre più restrittive, con l’obiettivo di prevenire situazioni che possano compromettere la sicurezza nazionale. Tuttavia, questa strategia potrebbe rivelarsi controproducente, alimentando ulteriormente le divisioni tra le istituzioni e rischiando di compromettere la credibilità dell’Italia a livello internazionale.

L’immigrazione irregolare, quindi, non è solo una questione di numeri o di sicurezza, ma coinvolge anche diritti fondamentali e la dignità delle persone. La decisione della Cassazione rappresenta un richiamo importante a considerare questi aspetti, invitando il governo a riflettere su come le proprie politiche possano influenzare non solo la sicurezza, ma anche il rispetto dei diritti umani.

Il caso di Mohamed Ndaye e la recente ordinanza della Cassazione pongono dunque interrogativi cruciali sulla direzione delle politiche migratorie italiane. La sfida per il governo di Meloni sarà quella di trovare un equilibrio tra la necessità di garantire la sicurezza e il dovere di rispettare i diritti fondamentali di tutti i migranti, indipendentemente dalla loro situazione legale. In un contesto di crescente polarizzazione, il dialogo tra le istituzioni e le organizzazioni della società civile sarà fondamentale per affrontare le complessità di un fenomeno che continua a evolversi e a rappresentare una sfida per il Paese.



