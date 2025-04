Cassino, bimbo accende la moto del padre e lo travolge: è in gravi condizioni

Un grave incidente si è verificato a Cassino, nella provincia di Frosinone, dove un bambino ha accidentalmente azionato la moto da cross del padre, investendolo. L’episodio, riportato da Frosinone Today, ha suscitato grande preoccupazione per le condizioni del genitore, un uomo di 49 anni. Il piccolo, forse per gioco o cercando di imitare il papà, ha messo in moto il veicolo. Con la marcia inserita, la moto è balzata in avanti, colpendo in pieno il padre.





Le condizioni dell’uomo sono state valutate come gravi. Immediatamente soccorso dal personale del 118, è stato trasportato all’ospedale Santa Scolastica di Cassino. Tuttavia, i medici hanno deciso di trasferirlo urgentemente al pronto soccorso del policlinico Sandro Pertini di Roma per ricevere cure più avanzate. Fortunatamente, il bambino è rimasto illeso durante l’accaduto.

Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. Al momento, non sembrano esserci dubbi sul fatto che il bambino abbia avviato la moto per errore, causando l’investimento del padre. Gli investigatori stanno raccogliendo tutte le informazioni necessarie per comprendere meglio le circostanze e prevenire simili incidenti in futuro.