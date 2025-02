Catapultato fuori dal veicolo finito nel vigneto: David non ce la fa, aveva 20 anni

David Agostinetto perde la vita a causa di un tragico incidente a Valdobbiadene, sbalzato fuori dall’auto che finisce in un vigneto. Era alla guida di una Fiat Punto.





Un drammatico incidente ha scosso la comunità di Valdobbiadene, in provincia di Treviso, nella notte tra sabato 1 e domenica 2 febbraio. David Agostinetto, un giovane di soli vent’anni, ha perso la vita dopo che la sua Fiat Punto è uscita di strada, finendo in un vigneto. Il giovane è stato sbalzato fuori dall’abitacolo e, nonostante l’intervento dell’elisoccorso, non è riuscito a sopravvivere a causa delle gravi ferite riportate.

L’incidente è avvenuto poco prima della mezzanotte. Secondo quanto riportato da TrevisoToday, David ha perso il controllo del veicolo per motivi ancora da accertare. La Fiat Punto è finita nel vigneto e il giovane è stato immediatamente soccorso dai medici, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente, ma per David non c’era più nulla da fare.

David Agostinetto era molto conosciuto in paese e viveva con la sua famiglia a pochi passi dal luogo del disastro. Con questa tragedia, la Marca Trevigiana conta la sua terza vittima della strada nel 2025. Pochi giorni prima, il 29 gennaio, Antonia Crosato, un’anziana di 83 anni, è stata investita e uccisa da un furgone mentre si trovava in via Belvedere a Casale sul Sile, dopo tre giorni di ricovero in ospedale. Un altro incidente aveva visto come vittima Marka Visentin, 49 anni, investita da un furgone a Trevignano il 3 gennaio mentre cercava di aiutare sua madre.

La comunità locale è in lutto per la morte di David, un ragazzo che aveva tutta una vita davanti e che purtroppo ha visto spegnersi troppo presto. La strada continua a mietere vittime, e la speranza è che incidenti di questo tipo possano essere ridotti con un impegno sempre maggiore nella sicurezza stradale.