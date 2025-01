Caterina Collovati attacca Jessica Morlacchi: ‘Colpa della mano di Memo Remigi se è al Grande Fratello’

Durante la puntata di Pomeriggio Cinque, l’8 gennaio, l’opinionista Caterina Collovati parla di Jessica Morlacchi, concorrente del Grande Fratello, e lo fa in modo piuttosto problematico. Durante il talk show in cui si discute della lite che ha visto Jessica e Helena Prestes scontrarsi dando così origine alla ritirata dalla gara della cantante, Collovati ha parlato di un caso particolare precedentemente avvenuto con l’artista Memo Remigi, precedentemente escluso dalla trasmissione televisiva Oggi è un altro giorno per un episodio particolare mai accaduto prima con la stessa Morlacchi, implicandola ripetutamente.





La citazione Collovati commenta le tensioni tra la ragazza e i coetanei nella Casa: “Mamma mia, a me questa Jessica non è mai tanto piaciuta. E a proposito di sessismo mi viene in mente cosa fece passare al povero Memo Remigi. Ma non voglio tornare su un tema che non è quello di cui stiamo parlando”.

La conduttrice Myrta Merlino replica esclusivamente in difesa di Jessica, dicendo “‘Però Memo Remigi anche meno la manina”, ma Collovati si palesa ripetendo “Beh meno la manina, però lo conosciamo, e sappiamo che lei con quella manina è finita al Grande Fratello”. In studio, ci sono stati diversi attacchi di risa, e Marina La Rosa commenta per scherzo “ Viva il politicamente scorretto ”. heightFor Tuttavia, il mondo digitale è esploso in critica nei confronti dell’opinionista. Sui social, molti utenti si sono schierati contro l’affermazione di Caterina Collovati, sottolineando che non cambia il fatto che il “pensiero” fosse sviscerato nel momento in cui veniva introdotta la questione di Memo e la stessa Jessica.

Molti spettatori lo hanno definito un “intervento ingeneroso e sessista”, poiché Jessica stessa era stata la vittima di Remigi. Anche se la cantante ha detto di capire cosa stava passando il collega, il critico ha girato la situazione, sostenendo che quello che era successo a lei avesse anche un lato positivo per la sua carriera.

Il caso ha ricordato quello di Memo Remigi, che due anni fa venne escluso da Oggi è un altro giorno di Rai1 quando molti immagini ripresero il momento in cui il cantante toccava i glutei della Morlacchi. L’episodio scatenò numerose reazioni, con Remigi che si scusò pubblicamente. Anche Jessica disse che “era sbagliato, e ora che è successo ha avuto ripercussioni enormi. Ma c’è chi si è comportato molto peggio”. Dopo questa vicenda e dopo le dichiarazioni di Collovati, in molti hanno preso il tempo social per accusare l’opinionista.

I commenti sono del tipo: “Incolpare Jessica del problema di cui è vittima per il comportamento di Remigi è ridicolo. Queste cose sono una minaccia per la cultura dell’insulare secondo cui il sessismo è accettato”. oppure “È vergognoso che si riduca una donna molesta a una persona che è stata sfruttata per raggiungere una posizione famigliare” o ancora “La Morlacchi ha trattato la questione con Remigi in modo dovuto e composto. Queste insinuazione sono intollerabili”.

Jessica Morlacchi, invece, non ha commentato le dichiarazioni di Caterina Collovati. La cantante ha abbandonato il Grande Fratello pochi giorni fa in una coibenza con la produzione e con Helena Prestes, definendo alcune dinamiche show “volgari e maleducate” e dichiarando che “non vuole essere associata a nulla di tutto ciò”. Il caso riporta anche il ruolo della televisione nel discutere temi come il sessismo e l’abuso sessuale. Contesti come questo sottolineano la necessità di intraprendere un approccio più rispettoso e responsabile che non perpetui gli stereotipi nocivi e non metta in discussione chi ne è stato vittima. In mezzo a ulteriori polemiche, deve ancora essere visto se Caterina Collovati e Pomeriggio Cinque offriranno o meno dei chiarimenti.