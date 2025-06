Quando a Michael Douglas fu diagnosticato un cancro, si rivolse a sua moglie Catherine Zeta-Jones e disse: “Finché potrò parlare, ti dirò ‘ti amo’ ogni singolo giorno. E quando non potrò più parlare, te lo scriverò con delle lettere.”





Molti dubitavano che la sua moglie, molto più giovane, sarebbe rimasta al suo fianco durante una prova tanto dura. Ma Catherine non lo abbandonò mai — neanche per un istante. Rimase accanto a lui, dimostrando la sua dedizione in modi che le parole non potrebbero mai esprimere. Fortunatamente, Douglas vinse la sua battaglia contro la malattia. E proprio di recente, la 55enne Zeta-Jones ha condiviso una foto rara insieme al marito, ora ottantenne, simbolo del loro amore che resiste nel tempo.

I critici un tempo dicevano che Catherine fosse con lui solo per la fama, ma chi ha davvero visto il loro legame sapeva la verità: “Ho sempre saputo che Catherine amava sinceramente suo marito, a prescindere da quello che dicevano i tabloid.” “Ho un enorme rispetto per questa coppia — hanno attraversato fuoco, acqua e tutto ciò che c’è nel mezzo.” “È la mia attrice preferita!” “Che coppia splendida — un vero esempio di amore e lealtà.”

In un mondo dove i flirt di Hollywood svaniscono come le notizie di ieri, Douglas e Zeta-Jones rimangono un’eccezione luminosa — una storia d’amore che ha resistito a ogni avversità.