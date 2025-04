Causa della morte rivelata: Papa Francesco si è affidato ai suoi collaboratori per condividere un ultimo messaggio di fede

Nel suo ultimo gesto di profonda devozione, Papa Francesco, con l’aiuto costante del suo staff, ha voluto rivolgere a tutti un messaggio semplice ma carico di significato: “Buona Pasqua”.





La Domenica di Pasqua, il pontefice, scomparso oggi all’età di 88 anni, ha salutato i 35.000 fedeli riuniti in Piazza San Pietro, affacciandosi dal balcone della Basilica Vaticana. Apparso visibilmente provato, si è seduto mentre un cardinale senior leggeva il messaggio pasquale. Durante la cerimonia, i collaboratori lo hanno assistito porgendogli dell’acqua con una cannuccia e sistemando i suoi paramenti sacri.

Il Cardinale Angelo Comastri, arciprete emerito della Basilica di San Pietro, ha celebrato la Messa in piazza al suo posto.

Dopo un’infezione polmonare che aveva colpito entrambi i polmoni a inizio anno, il Pontefice era stato dimesso dall’Ospedale Gemelli di Roma il 23 marzo con una “dimissione protetta”. Nonostante la salute precaria, aveva pubblicato sui social il suo augurio pasquale appena 20 ore prima della notizia della sua morte:

“Cristo è risorto! Queste parole racchiudono tutto il senso della nostra esistenza, poiché non siamo fatti per la morte ma per la vita”.

Il suo messaggio Urbi et Orbi, letto dal suo assistente, è stato rivolto al mondo intero.

Nel suo ultimo sermone pasquale, Papa Francesco ha invocato la fine dei conflitti nel mondo e ha pregato affinché “questo Anno Giubilare sia occasione di liberazione per i prigionieri di guerra e i detenuti politici”.

Ha rivolto un appello diretto ai leader politici, chiedendo loro di “smettere di seminare morte e usare invece armi di pace”, criticando la violenza, la sete di sangue e il disprezzo verso i più vulnerabili.

“Oggi desidero che tutti possiamo tornare a sperare, a fidarci gli uni degli altri, anche di chi è diverso, di chi viene da terre lontane. Tutti siamo figli di Dio”, ha dichiarato.

Ha inoltre pregato per le popolazioni coinvolte nei conflitti in Israele, Gaza, Ucraina, Medio Oriente, Africa e altrove.

Solo poche ore prima della sua morte, Papa Francesco aveva attraversato la piazza a bordo della Papamobile, tra applausi e ovazioni, benedicendo i presenti. Sempre domenica mattina, aveva ricevuto in visita privata il Vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, presso la Casa Santa Marta.

Dopo 38 giorni di ricovero per polmonite bilaterale, il Papa, alla guida della Chiesa Cattolica dal marzo 2013, si è spento oggi alle ore 7:35 del mattino. La notizia è stata data dal Camerlengo, Cardinale Kevin Farrell:

“Cari fratelli e sorelle, è con profondo dolore che annuncio la morte del nostro Santo Padre Francesco. Questa mattina alle 7:35 il Vescovo di Roma è tornato alla Casa del Padre. Ha dedicato tutta la sua vita al servizio del Signore e della sua Chiesa.”

Papa Francesco sarà sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore, nel quartiere Esquilino di Roma, rompendo con la tradizione vaticana. Il suo corpo sarà esposto in San Pietro per il periodo ufficiale di lutto. Seguirà il conclave, che si terrà almeno 15 giorni dopo, per l’elezione del successore.

Nel frattempo, il Cardinale Farrell amministrerà gli affari quotidiani della Città del Vaticano.

La premier italiana Giorgia Meloni ha espresso il proprio cordoglio:

“Perdiamo un grande uomo e un grande pastore. Ho avuto il privilegio della sua amicizia, dei suoi consigli e della sua vicinanza anche nei momenti più difficili.”

Anche Re Carlo ha ricordato il pontefice, sottolineando “la sua compassione, il suo impegno per l’unità della Chiesa e la dedizione alle cause comuni”, aggiungendo che lui e la Regina custodiranno con affetto il ricordo degli incontri con Sua Santità.

La Casa Bianca ha pubblicato una breve nota su X: “Riposa in pace, Papa Francesco.”

Emmanuel Macron, presidente francese, ha scritto: “Da Buenos Aires a Roma, Francesco ha voluto una Chiesa portatrice di gioia e speranza per i più poveri.”

In sua memoria, le campane di Notre-Dame a Parigi hanno suonato 88 rintocchi, uno per ogni anno di vita, seguiti da una messa solenne.

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha parlato di “fede profonda e compassione senza limiti”, ricordando il pontefice come promotore del dialogo interreligioso. Anche il leader palestinese Mahmoud Abbas lo ha definito “un vero amico del popolo palestinese.”

Nato a Buenos Aires come Jorge Mario Bergoglio, fu il primo pontefice gesuita e il primo proveniente dalle Americhe. Succedette a Benedetto XVI, primo Papa a dimettersi dal Medioevo.

Durante il suo pontificato, Papa Francesco ha promosso una Chiesa più inclusiva e vicina agli ultimi, riformando la governance vaticana, lottando contro gli abusi e difendendo i diritti dei migranti e l’ambiente. Ma non sono mancate critiche, soprattutto da parte dei conservatori per le sue aperture su temi dottrinali.

In coerenza con il suo stile pastorale umile, sarà sepolto in una bara singola di zinco e legno, anziché nelle tre tradizionali. La sua morte segna la fine di un’epoca e l’inizio di un nuovo capitolo per la Chiesa cattolica.