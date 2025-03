C’è Posta per Te, Il Volo è la sorpresa di Millie per i suoi genitori: ‘Il vostro amore mi ha salvato la vita più volte’

L’edizione 2025 di C’è Posta per Te, il popolare show condotto da Maria De Filippi, si chiude con una storia toccante che coinvolge gli ospiti speciali di quest’anno, i membri de Il Volo: Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble. La puntata di sabato 15 marzo racconta il desiderio di Millie, una giovane donna residente in Germania, di fare una sorpresa ai suoi genitori, Vincenza e Rosario.





La storia di Millie è segnata da una battaglia contro una grave malattia. Nell’agosto del 2022, dopo aver dato alla luce il suo primo figlio, la donna scopre di avere un tumore. In un momento di grande difficoltà, decide di trasferirsi in Italia con la sua famiglia per ricevere supporto dai genitori. Durante questo periodo, scrive quattro lettere di addio: una per il suo bambino, una per sua madre, una per suo padre e una per il marito.

Un giorno, mentre si trova in uno stato di profonda disperazione, sua madre le dice di lottare per il suo neonato. Millie decide quindi di affrontare la chemioterapia, ma nonostante i suoi sforzi, la situazione non migliora. Dopo un anno e mezzo di trattamenti e un intervento chirurgico, finalmente le cose iniziano a volgere al meglio. La giovane donna realizza che la sua salute sta migliorando quando vede suo padre abbracciare il medico che l’ha seguita.

Oggi, Millie è tornata in Germania con il marito e il figlio, ma non dimentica il sacrificio e l’amore dei suoi genitori. “Non c’è momento che non pensi a quello che hanno fatto per me, a come ringraziarli e anche chiedergli scusa,” confessa.

Quando Vincenza e Rosario aprono la busta e vedono la loro figlia in studio, l’emozione è palpabile. Millie esprime il suo affetto con queste parole: “Se mi dessero la possibilità di scegliere altri genitori in un altro tempo io sceglierei sempre voi. Siete non solo i miei genitori ma i miei eroi, perché non solo mi avete dato la vita ma me l’avete salvata più volte, con la forza del vostro amore.”

Successivamente, Maria De Filippi legge la lettera scritta da Millie, in cui racconta la storia d’amore dei suoi genitori, uniti dalla passione per la musica. Ricorda come si siano conosciuti suonando insieme nella banda del paese, e ripercorre i momenti significativi della sua vita, dalla nascita a una malattia infantile, fino alla sua recente battaglia contro il tumore. “Se sono qua e ho ancora una vita davanti è solo grazie a voi. Non vi siete mai arresi,” conclude.

A questo punto, entrano in scena i membri de Il Volo, portando gioia ai genitori di Millie, che esclamano: “Vi seguiamo da quando eravate bambini!” Ignazio Boschetto commenta: “Avete una figlia tanto orgogliosa dei suoi genitori, come siamo noi. Voi siete davvero il concetto di famiglia, il concetto di genitori.” Gianluca Ginoble aggiunge: “Questa trasmissione ci insegna quanto la vita sia sfuggente, quanto la salute sia importante e quanto l’amore sia la cosa fondamentale, e speriamo di avervi dato forza con la nostra musica.”