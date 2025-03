C’è Posta per te, Stash è la sorpresa di Michele per Carmela in dolce attesa: ‘Vuoi diventare mia moglie?’

Durante l’episodio di sabato 8 marzo di C’è posta per te, il noto programma condotto da Maria De Filippi, il frontman dei The Kolors, Stash, è stato il secondo ospite della serata, portando con sé un’emozionante sorpresa per Carmela, una giovane donna incinta di sette mesi. La sorpresa non si è limitata alla presenza del cantante, ma ha culminato in una proposta di matrimonio da parte del fidanzato Michele.





Maria De Filippi ha aperto la trasmissione raccontando la storia di Michele e Carmela. Ha spiegato come, dopo aver scoperto che Carmela era incinta, Michele avesse provato un’ansia intensa, tanto da trasmetterla alla sua compagna, che si era sentita dire: “ti ho rovinato la vita”. Maria ha chiarito che il giovane era presente per dimostrare a Carmela che non solo non gli ha rovinato la vita, ma che la sua presenza lo ha reso felice e desideroso di passare il resto della sua vita con lei.

La conduttrice ha poi narrato il loro incontro, avvenuto una domenica di febbraio del 2022. Dopo tre mesi di “spionaggio” su Instagram, Michele ha finalmente avuto il coraggio di uscire con Carmela. I due hanno iniziato a frequentarsi per sei mesi, durante i quali Michele ha impiegato tempo per darle il primo bacio. Solo dopo essersi trasferito a Parma per lavoro ha trovato la forza di chiederle di essere la sua ragazza. Un anno e mezzo dopo, ha pronunciato le parole “ti amo”. Quando ha appreso della gravidanza, Michele ha provato felicità, ma anche preoccupazione per il futuro, temendo di non essere in grado di fornire a Carmela e al loro bambino ciò di cui avevano bisogno.

Dopo aver ascoltato la storia di Michele, Stash ha condiviso le sue riflessioni: “Mi rivedo un po’ in lui, nelle sue ansie e paure, poi anch’io sono stato lento, impacciato…” Dopo aver espresso la sua comprensione, Stash si è ritirato dietro le quinte per prepararsi alla sorpresa.

Quando Carmela è entrata in studio e ha aperto la busta, ha trovato Michele ad attenderla con un piccolo Pluto in mano. Visibilmente emozionato, Michele ha dichiarato: “Da quando ti ho conosciuta sono diventato pazzo di te, ho scoperto quanto è bello l’amore in cui puoi condividere tutto”. Ha continuato esprimendo la sua gratitudine, dicendo: “Tu mi hai reso uomo. Adesso non saremo più in due, ma in tre e non vedo l’ora che inizi la nostra nuova vita con la nostra sana follia”.

Successivamente, Maria De Filippi ha letto la lettera scritta da Michele a Carmela, in cui ha rievocato il momento della scoperta della gravidanza e il giorno in cui si è sfogato con lei, promettendo di affrontare le ansie e le paure per il bene della loro famiglia. Michele ha assicurato a Carmela che doveva sentirsi amata e rassicurata, promettendo che la loro vita insieme sarebbe stata un “coloratissimo parco giochi”.

Il momento culminante è stato l’ingresso di Stash, che si è seduto accanto a Carmela e ha condiviso le sue esperienze di genitore, sottolineando l’importanza dell’amore e della responsabilità. Ha regalato a Carmela una pianola giocattolo, dicendo che era il primo strumento musicale di sua figlia, e ha aggiunto: “Ora che diventate genitori, capirete anche cosa hanno fatto i vostri genitori per voi”.

A questo punto, i genitori di Michele e Carmela sono entrati in studio, prendendo posto dietro di lei. Michele, inginocchiato dall’altra parte della busta, ha espresso il suo amore e la sua determinazione a costruire un futuro insieme, chiedendo a Carmela: “Mi vuoi sposare?”. La risposta, ovviamente, è stata un entusiasta “sì”. La busta si è aperta e i due si sono abbracciati, celebrando un momento di gioia e amore.

L’episodio ha dimostrato come, anche in un contesto di ansie e preoccupazioni, l’amore possa trionfare, portando a nuovi inizi e promesse di felicità condivisa. La storia di Michele e Carmela è un esempio di come le relazioni possano evolversi, affrontando insieme le sfide della vita.