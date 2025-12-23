Ceccano, non ce l’ha fatta Alessandro Di Rita: il 18enne era in condizioni disperate dopo l’incidente





Si chiamava Alessandro Di Rita il giovane di 18 anni che ha perso la vita nel pomeriggio di lunedì 22 dicembre presso il Policlinico Gemelli di Roma. Alessandro era stato trasportato in codice rosso dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Ceccano, in provincia di Frosinone. Nello stesso sinistro hanno perso la vita anche Andrea Lombardi, 18 anni, e Luigi Ferrante, 43 anni.





La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagini. Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro si è verificato poco dopo le due del mattino lungo la strada Provinciale 637, nei pressi del bivio per Colle Leo. Per cause attualmente in fase di accertamento, una Fiat Panda e un’Alfa 147 si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato così violento che, all’arrivo dei soccorritori, le due vetture erano completamente distrutte.

A seguito dell’incidente, i conducenti delle due auto sono morti sul colpo: Luigi Ferrante, 43enne di Ceccano, e Andrea Lombardi, un giovane residente a Monte Sant’Angelo di Castro dei Volsci. I tre passeggeri che viaggiavano con Lombardi – due 18enni e un 17enne – sono stati immediatamente trasferiti in ospedale in condizioni gravi. Purtroppo, dopo due giorni di ricovero, Alessandro Di Rita è deceduto nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Gemelli. Gli altri due ragazzi, invece, stanno mostrando segni di miglioramento.

Nel pomeriggio di oggi, sono state effettuate le autopsie sui corpi di Andrea Lombardi e Luigi Ferrante. I risultati degli esami, insieme alle perizie tecniche, saranno fondamentali per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e determinare eventuali responsabilità.

L’incidente ha destato grande preoccupazione e tristezza nella comunità locale, evidenziando la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza stradale. Le autorità competenti stanno lavorando per raccogliere tutte le informazioni necessarie per comprendere meglio le circostanze che hanno portato a questo tragico evento.

La perdita di Alessandro Di Rita, così come quella di Andrea Lombardi e Luigi Ferrante, ha colpito profondamente le famiglie e gli amici dei giovani, che ora si trovano a fare i conti con un dolore incolmabile. La comunità di Ceccano e i comuni limitrofi si uniscono nel cordoglio, esprimendo le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime.

In attesa di ulteriori sviluppi sulle indagini, è fondamentale riflettere sull’importanza della prudenza alla guida e del rispetto delle norme stradali, per evitare che simili tragedie possano ripetersi in futuro. La speranza è che la memoria di Alessandro, Andrea e Luigi possa servire da monito per tutti, affinché si possa lavorare insieme per una maggiore sicurezza sulle strade.

La vicenda di Alessandro Di Rita e degli altri coinvolti nell’incidente evidenzia anche il ruolo cruciale delle istituzioni nel garantire la sicurezza stradale e nel promuovere campagne di sensibilizzazione. È necessario che tutti, a partire dai giovani, siano consapevoli dei rischi legati alla guida e delle responsabilità che essa comporta.



