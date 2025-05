Cecchi Paone svela la sua vita privata: Simone è il geloso della coppia e ci vediamo solo nel weekend

Ospite del podcast “Say Waad?!?” condotto da Michele Caporosso, Elodie ha presentato il suo nuovo album “Mi ami mi odi” e, per la prima volta, ha condiviso dettagli inediti sulla sua vita sentimentale. La cantante ha parlato apertamente della relazione con Andrea Iannone, iniziata nel 2022 e vissuta lontano dai riflettori, descrivendola come la storia più importante della sua vita.





“Sì, è la storia più importante della mia vita”, ha dichiarato emozionata, “perché è nata in un modo completamente diverso da tutte le altre. Noi ci siamo visti, ci siamo appiccicati e basta. Sempre insieme. Quindi è il mio compagno, il mio amore, il mio migliore amico. Noi ci facciamo un sacco di risate, io sono me stessa al 100% con lui, non mi è mai successo”. Queste parole rivelano un lato intimo della cantante, che raramente si espone sulla sua vita privata.

La relazione con Andrea Iannone non ha mai attirato l’attenzione per scandali o pause e sembra essere un legame stabile e profondo. La popstar ha sottolineato come questa storia le abbia permesso di essere completamente se stessa, un aspetto che considera unico rispetto alle sue esperienze passate.

Ma non è solo l’amore a segnare un momento importante nella vita di Elodie. La sua carriera sta vivendo un’espansione significativa, spaziando dalla musica al cinema. Dopo essersi affermata come una delle principali protagoniste del pop italiano, Elodie ha intrapreso con successo il percorso da attrice.

Nel 2022 ha debuttato sul grande schermo con il film “Ti mangio il cuore” di Pippo Mezzapesa, una pellicola che le ha permesso di ottenere un prestigioso riconoscimento: il David di Donatello per la migliore canzone originale. Un esordio che ha segnato l’inizio di una nuova fase artistica per la cantante.

Successivamente, Elodie è apparsa nel thriller psicologico “Gioco pericoloso” diretto da Lucio Pellegrini, dove ha interpretato il ruolo di Giada, una ballerina. Questo film ha confermato le sue capacità attoriali, dimostrando che la sua versatilità va ben oltre il mondo della musica.

Quest’anno, la popstar è tra i protagonisti di “Fuori”, il nuovo film di Mario Martone che vede nel cast anche Matilda De Angelis e Valeria Golino. La pellicola è in concorso al 78º Festival di Cannes, un evento che rappresenta una tappa fondamentale nella carriera cinematografica di Elodie. Essere parte di un progetto così importante testimonia la sua crescente rilevanza non solo nel panorama musicale ma anche in quello cinematografico.

Il successo di Elodie non si limita però alla carriera artistica. La cantante è molto attiva anche nel sociale e utilizza la sua visibilità per sensibilizzare su temi importanti. Tuttavia, è chiaro che negli ultimi anni ha trovato un equilibrio tra la sfera personale e quella professionale, riuscendo a gestire con naturalezza entrambe.

L’ascesa di Elodie come attrice sta consolidando la sua posizione tra i personaggi più interessanti del panorama italiano dello spettacolo. La sua capacità di reinventarsi e affrontare nuove sfide artistiche la rende una figura poliedrica e ammirata.

Con il suo album “Mi ami mi odi” e il film “Fuori” in concorso a Cannes, il 2025 si preannuncia come un anno cruciale per la carriera della cantante e attrice. Mentre continua a collezionare successi sia nella musica che nel cinema, Elodie dimostra di essere una delle personalità più influenti e versatili della scena italiana contemporanea.